Epic Games verschenkt neues PC-Spiel – The Operator jetzt gratis sichern

Am 19. Juni 2025 hat der Epic Games Store wieder ein besonderes Angebot für dich parat. Ein neues, kostenloses Spiel erwartet dich, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Diesmal handelt es sich um eine 2024er Veröffentlichung, die du bis zum 26. Juni 2025 kostenlos herunterladen kannst. Das Beste daran ist, dass du, sobald du das Spiel beansprucht hast, es für immer behalten darfst. Es gibt keine versteckten Kosten oder Abonnements, die erforderlich sind. Du musst lediglich das Zeitfenster beachten, in dem das Spiel verfügbar ist.

Ein Blick auf The Operator

Was macht The Operator so besonders? The Operator, entwickelt von Bureau 81, ist ein Abenteuer-Simulationsspiel, das am 22. Juli 2024 veröffentlicht wurde. Das Spiel hat auf Steam eine beeindruckende Bewertung von „Sehr Positiv“ erhalten, basierend auf 6.039 Nutzerbewertungen. Ganze 92 Prozent der Bewertungen sind positiv, was das Spiel zu einem echten Geheimtipp macht.

Das Spiel versetzt dich in die Rolle eines Operators bei der FDI. Du musst deinen Verstand einsetzen, um den Ermittlern bei der Lösung von Fällen zu helfen. Die Aufgaben reichen von der Unterstützung der Agenten bis zur Bekämpfung von Kriminalität, und das alles über deine Computer-Konsole. Eine spannende Herausforderung für alle, die sich gerne in detektivische Abenteuer stürzen, erwartet dich.

Kosten und Verfügbarkeit

Wie viel sparst du durch das kostenlose Angebot? Normalerweise kostet The Operator 14 Euro, was es nicht zum größten finanziellen Ersparnis macht, aber es ist zweifellos ein qualitativ hochwertiges Spiel. Die Spielzeit variiert zwischen drei und fünf Stunden, abhängig davon, ob du dich nur auf die Hauptgeschichte konzentrierst oder alles komplett abschließen möchtest.

Dies ist das erste Mal, dass The Operator kostenlos auf dem PC oder einer anderen Plattform verfügbar ist. Wann sich eine solche Gelegenheit wiederholt, bleibt ungewiss. Daher solltest du nicht zögern, das Spiel während des begrenzten Zeitraums herunterzuladen und zu erleben.

Ein Blick auf den Epic Games Store

Warum ist der Epic Games Store so beliebt? Der Epic Games Store hat sich seit seiner Einführung im Dezember 2018 als beliebte Plattform für digitale Spiele etabliert. Besonders durch die wöchentlichen kostenlosen Spiele zieht er viele Nutzer an. Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklern fairere Bedingungen zu bieten, indem sie nur 12 Prozent der Einnahmen einbehält, im Gegensatz zu den üblichen 30 Prozent anderer Plattformen.

Mit exklusiven Veröffentlichungen und regelmäßigen Gratisangeboten lockt der Store immer wieder neue Nutzer an. Das aktuelle Angebot von The Operator ist ein weiterer Beweis für das Engagement von Epic Games, hochwertige Spiele kostenlos anzubieten.

Was hältst du von dem neuen kostenlosen Angebot im Epic Games Store? Hast du The Operator schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!