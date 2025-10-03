Epic Games Store: Preloading für Spiele endlich verfügbar – Das musst du wissen

Der Epic Games Store hat endlich eine Funktion eingeführt, die von vielen Nutzern seit langem gewünscht wurde: das Preloading von Spielen. Diese Neuerung ermöglicht es dir, ausgewählte Titel bereits vor ihrem offiziellen Erscheinungstermin herunterzuladen. Dies ist besonders hilfreich in einer Zeit, in der digitale Spielveröffentlichungen den Markt dominieren und Preloading als Standardpraktik gilt.

Obwohl der Epic Games Store seit seiner Gründung im Jahr 2018 stetig gewachsen ist und laut Daten aus dem Jahr 2024 fast 300 Millionen Nutzer erreicht hat, wurde er häufig für das Fehlen solcher grundlegenden Funktionen kritisiert. Mit der Einführung des Preloading scheint der Store nun einige dieser Lücken zu schließen.

Wie funktioniert das neue Preloading?

Wie nutzt du das Preloading im Epic Games Store? Die Funktion steht für Spiele zur Verfügung, die eine Vorbestellungsphase haben. Du kannst ein Spiel bis zu fünf Tage vor dem offiziellen Start herunterladen. Spiele, die diesen Service unterstützen, sind auf ihrer Store-Seite mit einem speziellen Badge markiert, und das Preloading erfolgt über einen dedizierten Button.

Derzeit ist diese Funktion jedoch exklusiv für Windows-Nutzer verfügbar. MacOS-Nutzer müssen sich noch gedulden, da die Preload-Option auf ihrer Plattform noch nicht eingeführt wurde. Eine weitere Voraussetzung ist, dass du das Spiel vorbestellt hast und deinen Launcher auf die neueste Version aktualisierst.

Erste Spiele mit Preloading

Welche Spiele kannst du vorab herunterladen? Einer der ersten Titel, der von dieser neuen Funktion profitieren wird, ist der mit Spannung erwartete First-Person-Shooter Battlefield 6. Dieser unterstützt das Preloading ab dem 3. Oktober 2025 auf allen Hauptplattformen. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Spiel auch im Epic Games Store vorab heruntergeladen werden kann.

Mit der Einführung dieser Funktion stellt sich nun die Frage, ob der Epic Games Store auch andere von der Community gewünschte Features umsetzen wird. Ein oft geäußerter Wunsch ist ein umfangreicheres Bewertungssystem, das über das aktuelle 5-Sterne-Ratingsystem hinausgeht und damit besser mit den Bewertungen auf Steam konkurrieren kann.

Wettbewerb mit Steam

Wie schlägt sich der Epic Games Store im Vergleich zu Steam? Steam, als Hauptkonkurrent des Epic Games Store, bietet das Preloading schon seit Jahren an und hat es zu einem festen Bestandteil für digitale Veröffentlichungen am Erscheinungstag gemacht. Dennoch sind die Nutzer des Epic Games Store froh, endlich am ersten Tag eines neuen Releases ohne Verzögerung durch Downloadzeiten teilnehmen zu können.

Die Einführung dieser Funktion zeigt, dass der Epic Games Store auf die Wünsche seiner Nutzer eingeht und stetig daran arbeitet, die Nutzererfahrung zu verbessern. Ob jedoch in naher Zukunft ein neues Bewertungssystem eingeführt wird, bleibt abzuwarten.

Was denkst du über die neuen Funktionen des Epic Games Store? Teile deine Meinung in den Kommentaren!