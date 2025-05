Epic Games Store – Drei kostenlose Spiele inklusive Deliver At All Costs sichern

Die Epic Games Store-Nutzer in Deutschland erwartet diese Woche ein besonderes Highlight: Gleich drei Spiele sind kostenlos erhältlich, darunter das brandneue Spiel „Deliver At All Costs“ von Far Out Games Studio in Zusammenarbeit mit Konami. Diese Aktion ist bekannt für ihre wöchentlichen Gratisangebote, die regelmäßig eine Vielzahl von Spielern anlocken.

Deliver At All Costs: Ein neues Abenteuer

Was bietet Deliver At All Costs den Spielern? In diesem actiongeladenen Abenteuer aus dem Jahr 2025 schlüpfst du in die Rolle von Winston Green, einem Kurier, der alles daran setzt, seine ungewöhnliche Fracht zu liefern. Das Spiel spielt im Jahr 1959, einer Zeit voller Rock ’n‘ Roll und der ständigen Bedrohung durch einen nuklearen Konflikt. Mit zerstörbaren Umgebungen bietet es eine dynamische Spielwelt, in der jede Mission eine eigene einzigartige Herausforderung darstellt.

Das Spiel ist auf Plattformen wie PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erhältlich und würde normalerweise 29,99 Euro kosten. Die Möglichkeit, es kostenlos über den Epic Games Store zu bekommen, macht es zu einem verlockenden Angebot, das du nicht verpassen solltest.

Sifu: Ein Kampf um Rache

Warum sollte Sifu auf deiner Liste stehen? Sifu, ein 2022 veröffentlichtes Beat ‚em Up-Spiel von Sloclap, nimmt dich mit auf eine emotionale Reise eines Martial-Arts-Kämpfers, der die Mörder seines Vaters jagt. Mit jedem Tod altert der Charakter, was das Gameplay einzigartig und herausfordernd macht. Die Spieler müssen strategisch vorgehen, um ihre Gegner zu besiegen und ihr Ziel zu erreichen.

Das Spiel wurde für seine fesselnden Kämpfe und die packende Story gelobt und ist normalerweise für 39,99 Euro erhältlich. Diese Woche kannst du es jedoch kostenlos über den Epic Games Store sichern, was es zu einer hervorragenden Gelegenheit macht, dieses hochgelobte Spiel auszuprobieren.

Gigapocalypse: Der Charme der Zerstörung

Was macht Gigapocalypse so besonders? Entwickelt von Goody Gameworks, erlaubt es dir, als gigantisches Monster, inspiriert von klassischen Kaiju-Filmen wie Godzilla und King Kong, durch Städte zu wüten und alles in deinem Weg zu zerstören. Ursprünglich 2023 veröffentlicht, bringt es den nostalgischen Charme von Pixel-Art und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, Stress abzubauen.

Mit einem regulären Preis von 9,99 Euro ist Gigapocalypse diese Woche ebenfalls kostenlos verfügbar, was es zu einem Must-Have für Fans von Retro-Gaming und Zerstörungssimulationen macht.

Ein lohnenswertes Angebot

Wie viel kannst du diese Woche sparen? Durch das Herunterladen aller drei Spiele – „Deliver At All Costs“, „Sifu“ und „Gigapocalypse“ – sparst du insgesamt 79,97 Euro. Diese großzügige Aktion von Epic Games ist ein Beweis dafür, wie sehr die Plattform ihre Nutzer belohnen möchte.

Für alle, die auf der Suche nach neuen Spielerfahrungen sind oder einfach nur ihre Bibliothek erweitern möchten, ist diese Woche die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt der Spielewelt zu entdecken.

Was hältst du von den kostenlosen Spielen dieser Woche auf dem Epic Games Store? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!