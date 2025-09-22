Endless Legend 2 jetzt im Xbox Game Pass – Entdecke die neuen Features

Endless Legend 2 hat seinen Weg zum Xbox Game Pass Ultimate gefunden und bietet dir ab sofort die Möglichkeit, in ein neues Kapitel der beliebten Spielreihe von Amplitude Studios einzutauchen. Diese Fortsetzung erscheint beinahe ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Endless Legend, das im September 2014 veröffentlicht wurde und sich bei Kritikern großer Beliebtheit erfreute.

Als ein 4X-Strategiespiel fordert Endless Legend 2 dich erneut heraus, ein Fantasy-Imperium aufzubauen und zu führen. Der Fokus liegt dabei auf Eroberung, Diplomatie und wissenschaftlichem Fortschritt. Die Veröffentlichung im Game Pass markiert das neunte neue Spiel im September 2025 und ist die 117. Neuerscheinung im Xbox Game Pass Ultimate in diesem Jahr.

Was macht Endless Legend 2 besonders?

Warum solltest du Endless Legend 2 ausprobieren? Die Fortsetzung baut auf dem Erfolg des Originals auf und bietet dir eine verbesserte Spielerfahrung mit aktualisierter Grafik und neuen Mechaniken. Obwohl das Spiel exklusiv auf dem PC verfügbar ist und keine Unterstützung für Xbox Cloud Gaming bietet, kannst du es mit einem Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass-Abonnement genießen.

Amplitude Studios hat versprochen, Endless Legend 2 zunächst im Early Access verfügbar zu machen. Dies bedeutet, dass regelmäßige Updates und Verbesserungen zu erwarten sind, während das Spiel weiterentwickelt wird. Wenn du Fan von Strategiespielen bist, ist dies eine großartige Gelegenheit, die Evolution eines beliebten Titels mitzuerleben.

Weitere Neuerscheinungen im Xbox Game Pass

Welche anderen Spiele kannst du im September 2025 erwarten? Neben Endless Legend 2 kommen noch vier weitere Titel in den Xbox Game Pass. Am 23. September 2025 erscheint Sworn, gefolgt von Peppa Pig: World Adventures und Visions of Mana am 25. September 2025. Den Abschluss bildet Lara Croft and the Guardian of Light, das am 30. September 2025 hinzugefügt wird.

Diese abwechslungsreiche Auswahl an Spielen bietet für jeden Geschmack etwas. Von familienfreundlichen Abenteuern bis hin zu actiongeladenen Titeln stellt der Xbox Game Pass sicher, dass du stets neue Erlebnisse entdecken kannst.

Zukunftsausblick und kommende Spiele

Welche Spiele stehen im Oktober 2025 bevor? Der Ausblick auf den nächsten Monat verspricht zusätzliche Highlights. Ab dem 1. Oktober 2025 werden Cities: Skylines – Remastered, Disney Dreamlight Valley und Warhammer 40,000: Darktide im Game Pass Core verfügbar sein. Sopa – Tale of the Stolen Potato und Little Rocket Lab folgen am 7. Oktober 2025.

Besonders spannend sind die Day-One-Veröffentlichungen von Ninja Gaiden 4 am 21. Oktober 2025 und The Outer Worlds 2 am 29. Oktober 2025. Diese Spiele werden sowohl für PC als auch für Konsolen verfügbar sein und bieten dir die Chance, brandneue Abenteuer direkt zum Release zu erleben.

Deine Meinung zählt

Wie findest du die neuen Ergänzungen im Xbox Game Pass? Planst du, eines der Spiele auszuprobieren? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten mit uns!