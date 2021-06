Elex 2 offiziell angekündigt, aber noch in einem frühen Stadium der Entwicklung

Im Oktober 2017 veröffentlichten Publisher THQ Nordic und die Essener Spieleschmiede Piranha Bytes das Action-Rollenspiel Elex für PS4, Xbox One sowie PC. Der Titel ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt und lässt den Protagonisten eine von Science Fiction-Elementen geprägte Spielwelt erkunden.

Was bisher geschah: Gerüchte darüber, dass es einen Nachfolger zu dem Rollenspiel geben wird, kursierten bereits seit längerer Zeit im Internet. So wurden im Jahr 2017 von der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms Creative Europe Media Fördergelder in Höhe von 150.000 Euro für Elex 2 an die AWinS 2011 GmbH & Co KG vergeben (wir berichteten). Die Firma hat ihren Sitz an der gleichen Adresse wie Piranha Bytes und führt dieselbe Person als Geschäftsführer an.

Im Dezember 2019 teilte der Entwickler über Twitter mit, dass der kommende Titel, an dem aktuell gearbeitet wird, im Jahr 2020 angekündigt werden soll. Im Oktober 2020 erklärte Piranha Bytes jedoch, dass es im Jahr 2020 keine Ankündigung mehr geben wird. Ein Grund dafür dürfte unter anderem die Corona-Pandemie und das damit zusammenhängende Ausbleiben von Messen in physischer Form gewesen sein.

Elex 2 offiziell durch Gamestar angekündigt

Umso überraschender ist die Art und Weise, wie der Essener Entwickler „Elex 2“ jetzt enthüllt hat. Der Reveal findet ausschließlich in einem exklusiven Plus-Artikel des deutschen Spielemagazins GameStar statt, der lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement gelesen werden kann. Zudem gibt es ein Video, in dem der zuständige Redakteur Dimitry Halley genauer auf das Action-Rollenspiel „Elex 2“ eingeht, das sich noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befinden soll.

Wann „Elex 2“ erscheinen wird, ist bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. THQ Nordic betont aber, dass das Action-Rollenspiel zum Release auch für die vergangene Konsolen-Generation erscheinen wird.