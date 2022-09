Konami stellt bald einen neuen Ableger einer weltweit beliebten Serie vor

Vom 15. bis zum 18. September findet in der japanischen Hauptstadt die Tokyo Game Show statt. Traditionell nutzen vor allem japanische Studios die Show, um neue Spiele zu präsentieren und anzukündigen. Dieses Jahr könnte dabei vor allem das Line-Up von Konami interessant werden.

Diese planen nämlich offenbar die Ankündigung eines neuen Spiels, das Teil einer weltweit beliebten Serie sein soll. Während Fans auf ein neues Castlevania, Metal Gear Solid oder Silent Hill hoffen, führt die Spur in eine andere Richtung.

Konami: Welche Serie wird bedient?

Das Spiel soll am 16. September enthüllt werden. Im offiziellen Zeitplan, den Gematsu vorgestellt hat, heißt es dazu:

„Konami New Title Announcement Stage – Eine Ankündigung eines neuen Konami-Titels, bei der der Synchronsprecher Yuki Kaji als Gast auf die Bühne eingeladen wird, um die Fans eines weltweit beliebten Serientitels zu vertreten.“

Yuki Kaji ist als Synchronsprecher schon in einigen Videospiel-Serien aufgetreten, darunter Final Fantasy und GTA. Seine Stimme ist auch in mehreren Titeln von Konami zu hören, die meisten davon sind allerdings nur in Japan erschienen. Die einzige Serie, zu der die Beschreibung “weltweit beliebt” passt, ist die Suikoden-Reihe, wie Twitter-User SicaSquarepants herausgefunden hat:

„Suikoden“ ist eine japanische RPG-Reihe, die zwischen 1995 und 2006 fünf Hauptteile hervorgebracht hat. Darüber hinaus erschienen verschiedene Spin-Offs, seit 2011 ruht die Serie aber komplett. Die große Besonderheit von „Suikoden“ ist, dass ihr teilweise aus über 100 einzigartigen Charakteren wählen könnt. Neben klassischen RPG-Elementen gibt es auch größere Schlachten und Basis-Bau.

Kein Castlevania, Metal Gear Solid oder Silent Hill

Da Yuki Kaji eingeladen wird, um die Fans zu vertreten, muss das nicht unbedingt heißen, dass er auch selbst am Spiel beteiligt sein muss. Gerüchte über Neuauflagen von „Castlevania“, „Metal Gear Solid“ und „Silent Hill“ machen seit geraumer Zeit die Runde und Spieler*innen hoffen natürlich darauf, dass es hier schon bald Neuigkeiten geben könnte.

Wie VGC berichtet, soll es sich bei der geplanten Ankündigung allerdings nicht um einen der drei großen Titel handeln. Wahrscheinlicher ist da ein kleineres Projekt, „Suikoden“ ist damit definitiv weiter im Rennen.