Metal Gear Solid 3 Remake auf dem PlayStation Showcase offiziell angekündigt

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Die ernüchternde Antwort vorneweg : Ein genaues Releasedatum oder einen Zeitraum verrät der Trailer nicht. Hier können höchstens Vermutungen angestellt werden. Das Studio scheint jedoch schon länger an dem Titel zu arbeiten, wenn man ersten Gerüchten glauben darf.

Gespannt schauten die Zuschauer*innen des PlayStation Showcase auf ihre Monitore. Nur das Konami-Logo in der oberen Bildschirmecke hätte zu Beginn Aufschluss über den gezeigten Titel geben können. Der circa zweiminütige Trailer startet mit einer Kamerafahrt durch den sumpfigen Dschungel , der nicht allzu viel über das gezeigte Spiel verrät.

Seit Monaten hielt sich das Gerücht , dass Konami an einem Remake zu Metal Gear Solid 3 arbeitet. Immer wieder kamen neue Hinweise dazu auf, bis selbst eine Ankündigung beim PlayStation Showcase so gut wie festzustehen schien und genau so ist es gekommen. Das Remake ist offiziell in Arbeit.

