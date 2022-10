Silent Hill: Am Mittwoch spricht Konami endlich über die Zukunft der Horror-Serie

Dass bei Konami an einem oder mehreren Projekten aus dem Silent Hill-Universum gearbeitet wird, galt in den vergangenen Wochen als offenes Geheimnis. Die Gerüchte um ein Remake von Silent Hill 2 halten sich hartnäckig, Fans der Serie hoffen natürlich auf einen komplett neuen Titel.

Konami hat jetzt endlich bekannt gegeben, wann sie die Katze aus dem Sack lassen. Kommenden Mittwoch ist es demnach soweit. Was genau der japanische Publisher und Entwickler dann vorstellt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Silent Hill: Neue Infos am Mittwoch

Über einen Tweet des offiziellen Silent Hill-Accounts wurden die Neuigkeiten angekündigt. Am 19. Oktober um 23 Uhr deutscher Zeit wissen wir dann mehr. Der Tweet verweist auf eine Website, auf der aktuell aber nur der Schriftzug und das Datum abgebildet sind. Ob es dann einen Live-Stream, ein Video oder nur einen geschriebenen Blog-Eintrag gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Gerüchten zufolge befinden sich sogar mehrere Projekte in Arbeit. Neben dem Remake zu „Silent Hill 2“, das von Bloober Team entwickelt werden soll und von dem vor kurzem erste Screenshots aufgetaucht sind, könnte auch ein komplett neuer Teil, der Berichten zufolge Silent Hill: The Short Message heißt, in Arbeit sein.

Die neuen Spiele sollen dabei Teil einer größer angelegten Politik seitens Konami sein. Filmregisseur Christophe Gans hatte schon vor ein paar Monaten verraten, dass er selbst an einem „Silent Hill“-Film arbeitet, der zusammen mit anderen Projekten das Comeback der Marke einläuten soll.

Konami sei demnach vom Umgang Capcoms mit der Resident Evil-Reihe fasziniert. Die Remakes von Teil zwei und drei der beliebten Horror-Serie kamen gut an und brachten die Reihe zurück ins Rampenlicht. Ähnliches möchte man nun offenbar mit „Silent Hill“ versuchen. Seit über 10 Jahren warten Fans hier auf einen neuen Eintrag. Spätestens am Mittwoch wissen wir dann hoffentlich mehr über die Zukunftspläne.