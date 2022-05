Die Macher der Erfolgshits Blair Witch, Observer oder The Medium stehen nun unter Verdacht, ein bestimmtes Silent Hill zu entwickeln. Vermeintliche Insiderinfos deuten auf die Arbeiten an einem Remake des beliebten zweiten Teils. Aber kann das wirklich stimmen?

Seit geraumer Zeit ist das Entwicklerstudio in der Horrorszene im Gespräch. Es soll angeblich die Arbeiten an einem „Silent Hill“-Spiel aufgenommen haben. Und in der Theorie ist das durchaus denkbar.

Immerhin hat Bloober Team mit „The Medium“ so etwas wie einen geistigen Nachfolger von Silent Hill geschaffen, bei dem die Einflüsse der Vorlage klar erkennbar sind. Dies könnte dem Studio als entsprechende Reputation gedient haben, sodass Konami die Zusammenarbeit mit ihnen aufgenommen hat.

Konami hat zumindest jene Zusammenarbeit offiziell bestätigt und spricht von einem „strategischen Kooperationsabkommen“.

Und dass sie aktuell an einer „bekannten Marke“ arbeiten, hat das Studio nach dem Launch von „The Medium“ unlängst selbst bestätigt. Das kann doch eigentlich nur Silent Hill sein?

Silent Hill 2-Remake: Wie wahrscheinlich ist das?

In der Theorie gibt es keine andere Möglichkeit. Doch die Gerüchte halten sich wacker, dass es nicht nur ein „Silent Hill“-Spiel geben soll, sondern sogleich mehrere, die aktuell parallel entwickelt werden. Welches Studio neben Bloober Team an Silent Hill arbeitet, ist fraglich. Bloober Team könnte indes durchaus an einem „Silent Hill“-Remake arbeiten.

Die Bilder, die erst kürzlich das Netz erreichten, hätten in diesem Szenario nichts mit dem Spiel von Bloober Team zu tun.

Insider NateTheHate2 meint, dass die Arbeiten an Silent Hill 2 Remake im vollen Gange seien und der Twitter-User gibt sogleich noch ein paar Anhaltspunkte mit auf den Weg.

So sollen sämtliche Rätsel im Spiel überarbeitet worden sein, während es neue Enden gibt. Außerdem soll Konami eine Zeitexklusivität für die PlayStation-Konsolen vereinbart haben.

Auch dieser Insider geht davon aus, dass es mehrere Ableger werden – darunter Haupteinträge und Spin-offs.

Doch offiziell ist hier noch gar nichts. Bis heute hat kein Studio bestätigt, dass es an einem Silent Hill arbeitet und Konami hüllt sich ebenfalls im Mantel des Schweigens. Allerdings ist davon auszugehen, dass es schon bald zu einer Ankündigung kommen könnte, falls all diese Gerüchte stimmen.

Silent Hill-Bilder geleakt, aber sind die wirklich echt?