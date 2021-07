Silent Hill ein Schritt näher? Konami bestätigt The Medium-Studio als neuen Partner

In der Vergangenheit wurde es bereits seitens Bloober Team angedeutet und jetzt ist es hochoffiziell. Konami und Bloober Team sind eine neue Partnerschaft eingegangen. Die Rede ist von einem „strategischen Kooperationsabkommen“.

Dabei war das schon seit einiger Zeit abzusehen. Bloober Team hat sich bezüglich einer Zusammenarbeit mit Konami vor einigen Wochen sehr positiv zu Wort gemeldet.

Piotr Babieno, Präsident von Bloober Team, freut sich über die Tatsache, dass das Studio nun mit der Hilfe eines solch bekannten Publishers zu einem „wertigeren Partner für die Spielerschaft und den globalen Gaming-Markt aufsteigen“ kann.

Konami und Bloober Team jetzt offizielle Partner

Im Vorfeld sprachen sie darüber, dass sie mit einem „sehr bekannten Publisher an einer etablierten Horror-IP arbeiten“ würden. Da fällt uns doch glatt eine Marke ein, die Konami zu verantworten hat? Konami meint jedenfalls zum Abkommen:

„Dazu gehört die gemeinsame Entwicklung ausgewählter Inhalte sowie der Austausch von Know-how.“

Ist das jetzt also der nächst größere Schritt in Richtung Silent Hill-Reboot? Sehr wahrscheinlich schon. Das polnische Entwicklerstudio hat unter anderem Layers of Fear, Observer oder The Medium zu verantworten. Sie bringen mächtig viel Vorerfahrung und Wissen in puncto Horrorspiel mit, das sie mit Konami teilen können. Fraglich bleibt, wie stark sie in die Entwicklung involviert sein werden und wer noch so alles an Bord sein könnte – wenn sie denn wirklich an Silent Hill arbeiten.

