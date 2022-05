Silent Hill-Bilder geleakt, aber sind die wirklich echt?

In der Gerüchteküche brodeln die Töpfe. Ein neues Silent Hill ist bereits seit geraumer Zeit im Gespräch und wie es den Anschein macht, könnten jetzt erste Screenshots durchgesickert sein. Ein Leak verspricht neue Infos und erste Bilder. Aber sind diese Bilder wirklich echt?

Worum geht es? Nunmehr seit Jahren heißt es, dass Konami im Geheimen an einem neuen Silent Hill werkelt. Diese Gerüchte halten sich wacker in der Gaming-Community, die kurz nach dem eingestampften Silent Hill mit Hideo Kojima im Umlauf gebracht wurden.

Von einem Silent Hill-Remake (von Bloober Team: Blair Witch, The Medium) über ein Telltale-ähnliches Episodenspiel bis hin zum Comeback von Kojima-san beinhalten die Gerüchte im Grunde alles, womit sie nur aufwarten könnten. Aber erhalten wir jetzt die gewünschte Gewissheit? Ich sage vorsichtig optimistisch: wohl kaum.

Angeblicher Silent Hill-Leak zeigt viele Bilder

Bei dem neuen „Silent Hill“-Leak müssen wir wie immer Vorsicht walten lassen, denn der Leak kommt von einem vermeintlichen Insider, der kein Unbekannter in der Szene ist. Dusk Golem hat in der Vergangenheit immer mal wieder richtig gelegen mit den Vermutungen, die der Twitter-User im Netz verbreitet hat. Aber einige seiner Infos waren am Ende nicht wirklich korrekt.

Beim aktuellen Leak wurden angeblich „Silent Hill“-Screenshots geleakt, die das neue Horrorspiel zeigen sollen. Es lässt sich allerdings nicht bestätigen, dass dies der Wahrheit entspricht. Es handelt sich um die nachfolgenden Screenshots.

© unbekannt/via Twitter – Dusk Golem © unbekannt/via Twitter – Dusk Golem

Laut Insider seien die Screenshots aus dem Jahre 2020, weshalb das Spiel heute schon wieder anders aussehen könne. Weiter spekuliert er, dass das Spiel SMS-Nachrichten beinhalte – und das ist mittlerweile ein bekanntes Konzept, da es Kojima-san für Silent Hills geplant hatte. Das bedeutet im Detail, dass das Spiel euch echte Textnachrichten aufs Smartphone schicken würde, nachdem wir unser Einverständnis gegeben haben.

Dieses Feature mit dem neuen Game in Verbindung zu bringen, erscheint fragwürdig. Warum sollten die Entwickler*innen ein von Kojima erdachtes Feature einfach so übernehmen? Kojimas nächstes Spiel soll laut eigener Aussage erstmal kein Horrorspiel werden, auch wenn er eines für die Zukunft plant.

Die Screenshots wurden zwischenzeitlich wieder offline genommen, nachdem Konami angeblich eine Deaktivierungsmitteilung gemäß der Richtlinie zu den Urheberrechtsverletzungen an Dusk Golem gesendet hat. Aber wir wären nicht PlayCentral, wenn wir sie nicht vorher gespeichert hätten?

© unbekannt/via Twitter – Dusk Golem

Man kann spekulieren, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass es sich hierbei um echte Bilder handelt. Eine Bestätigung ist dies allerdings noch lange nicht. Und ob Konami das wirklich getan hat, steht ebenfalls in den Sternen.

Der Ursprung dieser Bilder bleibt bis auf Weiteres unbekannt.

Bis wir offizielle Informationen erhalten, werden wir wohl noch ein Weilchen abwarten müssen. Und ob ein neues „Silent Hill“-Spiel jemals erscheint, bleibt bis heute fraglich. Es gibt allerdings wichtige Hinweise seitens Konami, die darauf deuten, dass ein neues Silent Hill in Planung sein dürfte und irgendwann in der Zukunft angekündigt wird.