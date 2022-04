Silent Hill-Äquivalent Abandoned eingestellt? Nein, so ist das wirklich

Stell dir vor, du findest dich ganz allein und verlassen an einem Ort wieder, der schauriger nicht sein könnte. Alles ist grau, alles ist kalt. Und stell dir vor, du hättest keine Ahnung, wie du an diesen Ort gelangt bist. Alles ist anders als zuvor und ein unwohles Gefühl stellt sich ein. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Niemand ist da. Du bist auf dich allein gestellt.

Doch es kommt noch schlimmer. Essen und Trinken gibt es nicht und eine blutrünstige Gemeinschaft religiöser Fanatiker stellt sich dir in den Weg. Obendrein. Ein falscher Prophet. Du wurdest zum Hindernis auserkoren, als Risiko eingeschätzt. Du sollst sterben.

Wenn dem so wäre, dann wäre dein digitales Leben nicht nur am Allerwertesten. Du würdest dich sogleich in Abandoned wiederfinden, einem cineastischen Horror-Survival-Shooter mit Fokus auf realistischem Überleben in einer großen, offenen Welt.

Und nein, hierbei handelt es sich nicht um ein Silent Hill. Und um keine geheime Verschwörung, hinter der Hideo Kojima steckt, wie es scheint. „Abandoned“ ist laut Entwicklerstudio kein neues, noch geheimes Silent Hill.

Abandoned nicht Silent Hill? Was ist dran an der Kojima-Verschwörung?

Abandoned kommt noch, keine Sorge

Und nein, „Abandoned“ wurde auch nicht eingestellt. Was vor ziemlich genau einem Jahr am 7. April 2021 angekündigt wurde, sollte zwischenzeitlich eingestellt worden sein. Zumindest wenn es nach aktuellen Gerüchten aus der Gaming-Community geht.

Doch Blue Box Game Studios gibt Entwarnung. Trotz der Tatsache, dass sie einige Tweets von der offiziellen Twitter-Seite gelöscht haben, bedeutet das nicht, dass das Spiel eingestellt wurde. Insbesondere der Tweet, der von einer spielbaren Demo sprach, brachte die Community zu dieser Schlussfolgerung.

Das Entwicklerstudio entschuldigt sich jetzt über die offiziellen Kanäle und bestätigt, dass sich Abandoned noch in Entwicklung befindet. Wie dem auch sei, mit einer Spieldemo oder einem Gameplay-Reveal werden wir allerdings sehr bald nicht rechnen können.

Sie bestätigen, dass sie an der Enthüllung arbeiten. Es soll so etwas wie einen Prolog geben. Doch die Pläne fürs erste Quartal 2022 konnten nicht eingehalten werden, weshalb es hier zu Verzögerungen kommt. Sie hätten „die Roadmap für die Entwicklung unterschätzt.“

Our response to the Cancellation rumours: pic.twitter.com/EuiY8Squ52 — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) March 31, 2022

Der Prolog kommt dann aber, wenn „er stabil, gut und fertig“ sei, so Blue Blox Game Studios.

Via PC Gamer wissen wir, dass es sich hierbei jedoch um ein „Standalone-Spiel und nicht um eine Demo“ im eigentlichen Sinne handelt. Falls ihr den Titel auf den Schirm habt, solltet ihr den Prolog also keinesfalls verpassen.

Das Spiel wird unabhängig voneinander für PC und PS5 entwickelt, was wiederum bedeutet, dass beide Veröffentlichungen wohl zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden könnten.