Spieler, die sich gerne gruseln, dürfen sich Ende dieses Jahres auf einen neuen Horror-Shooter freuen. „Abandoned“ wurde vor kurzem auf dem PlayStation Blog von Hasan Kahraman, Game Director bei Blue Box Game Studios, offiziell für die PS5 angekündigt. Derzeit befindet sich der Titel des niederländischen Studios zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, einen kleinen Teaser zur Ankündigung gibt es aber bereits jetzt zu sehen.

Bei „Abandoned“ handelt es sich um einen filmischen Horror-Survival-Shooter, der aus der First-Person-Sicht gesteuert wird und der sich einer sehr detaillierten Umgebung mit offener Welt sowie einem realistischen Überlebensansatz bedient.

„Wir möchten ein einzigartig persönliches Spielerlebnis bieten, das sich realistisch anfühlt. Jedes Ereignis hat einen Einfluss auf euren Charakter. Wenn Jason nach dem Sprinten außer Atem ist (oder Angst hat), leidet seine Schussgenauigkeit. Im Gegensatz zu Action-Shooter-Titeln ist das Abfeuern von Waffen in Abandoned realistisch langsam. Ihr müsst taktisch vorgehen, um zu überleben.“

Weiterhin heißt es, dass man sich bei der Erstellung des Spiels auf die filmischen Geschichte aus der Fist-Person-Sicht konzentriere. Die Entwickler*innen möchten keinen rasanten Shooter schaffen, bei dem nur gerannt, gezielt und geschossen wird. Bei „Abandoned“ muss jeder Schuss wohl überlegt und geplant sein, bevor der Abzug betätigt wird. Die Macher möchten, dass Spieler*innen bei jeder feindlichen Begegnung nervös sind. Dabei könne ein falscher Zug der entscheidende Faktor sein, ob ein Kampfszenario überlebt wird.

Der Realismus von „Abandoned“ soll durch den DualSense Wireless Controller sowie 3D-Audio unterstützt und gesteigert werden. So sollen Spieler*innen jede Interaktion während des Spiels spüren – beispielsweise wenn der eigene Charakter von einer Kugel getroffen wird. Das Drücken des Abzugs einer geladenen oder entladenen Waffe fühlt sich unterschiedlich an. Zusätzlich soll 3D-Audio dabei halfen, Entscheidungen zu treffen und Taktiken zu planen.

Die Leistung der PS5 sei dabei ebenfalls ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Horror-Shooters.

„Mit der Konsole können wir hochwertige Bewegungserfassungen verarbeiten, die alle mit 60 FPS ausgeführt und mit einer nativen 4K-Auflösung gerendert werden. Wir stellen sicher, dass die Qualität der Umgebung so nah wie möglich an der Realität liegt. Das Ergebnis sind realistische Grafiken, flüssige Charakteranimationen und minimale Ladebildschirme“, so Entwickler Blue Box Game Studios.