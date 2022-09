Silent Hill: The Short Message – Ist das der Name des neuen Spiels?

Schon seit längerer Zeit spekuliert die Gaming-Community, dass es zu einem oder sogar mehreren neuen Silent Hill-Spielen kommen könnte.

Bis heute gibt es allerdings noch keine offizielle Enthüllung zu dieser Annahme und doch gibt es immer wieder neue Hinweise auf die Wiedergeburt der eingestaubten Konami-Marke.

Brandaktuell gibt es einen Hinweis auf eine potenzielle Veröffentlichung von Silent Hill – er stammt dieses Mal aus Korea.

Was ist das für ein Hinweis auf Silent Hill?

Bei dem neuen Indiz handelt es sich um einen Auszug aus dem The Game Rating and Administration Committee of Korea, das „Silent Hill: The Short Message“ nun das erste Mal namentlich erwähnt.

Den entsprechenden Auszug haben wir hier nachfolgend für euch eingebunden.

© The Game Rating and Administration Committee of Korea

Das Rating wurde von UNIANA eingereicht, die bekanntermaßen die Spiele für Konami in Korea veröffentlichen. Neben „Silent Hill: The Short Message“ wurde zudem „eFootball 2023“ eingereicht, ebenfalls von UNIANA und genauso eine Marke von Konami.

Es liegt nahe, dass es sich hier tatsächlich um den Namen des neuen Silent Hill-Spiels handelt. Bemerkenswert ist unter anderem der direkte Zusammenhang mit den geleakten Bildern, die recht offensichtlich voll von solchen Kurznachrichten sind.

Der neue Hinweis unterstreicht also, dass die geleakten Bilder, die vor einiger Zeit das Licht der Welt erblickten, tatsächlich real sein könnten.

© unbekannt/via Twitter – Dusk Golem © unbekannt/via Twitter – Dusk Golem

Wahrscheinlich kommt das vermeintlich geplante Feature zum Tragen, das echte Kurznachrichten an die Spieler*innen verschickt. Davon ist nun bereits seit längerer Zeit die Rede in Insiderkreisen. Der Name des Spiels verdickt die Suppe in der Gerüchteküche.

Bedenkt aber, dass die Bilder angeblich aus dem Jahre 2020 stammen sollen. Das Spiel wird zum Release also nochmal ein wenig anders aussehen. Und eine Bestätigung ist das noch lange nicht. Es handelt sich immer noch um unbestätigte Insiderinformationen.

Doch es gibt da eine Quelle, die ein neues Silent Hill schon vor geraumer Zeit mehr oder weniger offiziell bestätigt hat. Auch wenn er nicht direkt an dem Spiel mitarbeitet, weiß Christophe Gans wohl schon Bescheid.

Was plant Konami mit Silent Hill? Neben einem neuen Teil ist immer wieder die Rede von einem Silent Hill-Remake (von Bloober Team: Blair Witch, The Medium) und einem Telltale-ähnliches Episodenspiel.

Aber was meint ihr, was Konami mit der Marke vorhat? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!