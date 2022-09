Silent Hill 2 Remake: Erste Bilder geleakt

Im Internet sind Bilder aufgetaucht, die angeblich aus dem unangekündigten Remake von Silent Hill 2, das bei Bloober Team entstehen soll, stammen. Schon vor einigen Monaten waren erste Gerüchte aufgekommen, dass die The Medium-Macher an einem Spiel im beliebten Horror-Universum des japanischen Publishers Konami arbeiten.

Die Marke Silent Hill hat seit mittlerweile knapp 10 Jahren keinen neuen Eintrag vorzuweisen. Aktuell sollen sich dafür gleich mehrere Spiele, Remakes und sogar ein neuer Kinofilm in Entwicklung befinden. Konami hält sich mit Informationen zurück, könnte aber möglicherweise eine größere Präsentation auf der Tokyo Game Show Mitte September vorbereiten.

Silent Hill 2: Screenshots aus dem Remake

Die Bilder wurden von Twitter-User The_Marmolade geteilt. Es handelt sich dabei wohl um sehr frühe Einblicke in das Spiel. Demnach wurden die Screenshots erstellt, bevor Konami das Projekt überhaupt erst in Auftrag gegeben hatte. Die Bilder sollten also zeigen, wie ein solches Remake von „Silent Hill 2“ aussehen könnte.

Leider kommen die Ausschnitte in einer niedrigen Auflösung daher und sind dadurch nur bedingt aussagekräftig. Zu sehen sind zwei Umgebungen und ein Gegner, jeweils aus der Third-Person-Perspektive des Protagonisten James Sunderland. Im Original gab es noch feste Kamerawinkel. Das Remake könnte also den selben Weg gehen wie die Neuauflage von Resident Evil 2, die auch als Vorbild angesehen werden kann.

Silent Hill: Viele Projekte in Arbeit

Seit 2012 der PS Vita-Ableger Silent Hill: Book of Memories erschienen ist, warten Fans auf neue Action aus der mysteriösen Horrorwelt. Zwischenzeitlich wurde über die spielbare Demo P.T. ein neuer Teil angekündigt, dieser wurde allerdings einige Zeit später wieder eingestampft. Neue Ankündigungen gab es seither nicht.

Das könnte sich schon bald ändern. Mehreren übereinstimmenden Gerüchten zufolge sollen sich zur Zeit gleich mehrere Spiele in Entwicklung befinden. Das Remake von „Silent Hill 2“ ist nur eines davon. Auch ein gänzlich neuer Ableger scheint möglich. Alles was fehlt, ist die offizielle Bestätigung seitens Konami.