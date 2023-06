Was soll das Delta? Viele Fans dürften sich wahrscheinlich fragen, was es mit dem Delta in „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ auf sich hat. Auch darauf gibt Konami eine Antwort. Der griechische Buchstabe stehe für Veränderung und habe die Bedeutung, etwas zwar zu ändern, aber die Struktur dabei trotzdem unberührt zu belassen – wie bei diesem Remake.

Das berichtet jedenfalls The Verge unter Berufung auf Tommy Williams, Konamis Kommunikations-Chef für Amerika. Ihm zufolge sollen keine Änderungen an den Original-Dialogen vorgenommen werden. Das klingt ganz danach, dass auch keinerlei neue Aufnahmen geplant sind.

BELIEBTE NEWS

So aktiviert ihr den Turm in der Gerudo-Hochebene (Zelda Tears of the Kingdom)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater recycelt wohl die Dialoge aus MGS 3

One Piece Manga-Kapitel 1085: Im offenbart neues Wissen über Lily, die Porneglyphen und seine Kraft

Resident Evil: Neuer Live-Action-Film befindet sich wohl in der Produktion

Diablo 4 könnte zum Start ein paar Server-Probleme haben

Silent Hill: Ascension: Erster Trailer verrät endlich mehr

7 vs. Wild Staffel 3: Subreddit bündelt Kritik der Community. Das denken die Fans

Diablo 4: Die ersten Preise aus dem Shop bestätigen Befürchtungen der Fans

Dunkel-Rüstung erhalten in Zelda: Tears of the Kingdom – So bekommt Link rot leuchtende Augen

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake wohl doch noch in Arbeit