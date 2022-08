Where Winds Meet: Neues Action-RPG erinnert an Ghost of Tsushima

Während der Opening Night Live der gamescom 2022 wurde mit Where Winds Meet ein neues Open-World-Action-RPG angekündigt. Das Game spielt im alten China und macht einen atemberaubenden ersten Eindruck.

Diesen Action-Titel hatte wohl niemand auf dem Schirm. Kein Wunder, denn der Entwickler Everstone Games debütierte am 23. August 2022 seinen brandneuen Trailer zu Where Winds Meet. Die kleine Kostprobe gab noch nicht allzu viel Preis. Dennoch gibt es einiges fürs detailverliebte Gamer*innen-Auge.

Where Winds Meet: Trailer zeigt verschiedene Settings

So zeigt der Trailer diverse Gameplay-Elemente wie Reiten, Erkundung und Kampffertigkeiten. In einer riesigen Open World werden zahlreiche Orte zu besuchen sein, darunter windige Steppen, belebte Städte und grüne Bambuswälder.

Die Entwickler enthüllten in einem Interview mit IGN, dass „Where Winds Meet“ den Spieler*innen ein hohes Maß an Freiheit geben würde. Man könne aufgrund der Wetterbedingungen krank werden und müsse medizinische Fähigkeiten erlernen, um sich und NPCs zu heilen.

„Außer Arzt zu werden, können die Spieler andere Berufe wählen”, sagt Everstone. „Zum Beispiel können sie ein Redner werden, der die Macht der Worte nutzt, um NPCs davon zu überzeugen, ihrem Rat zu folgen; sie können ein Architekt werden, der alle Arten von fantasievollen Gebäuden baut; sie können ein Leibwächter werden, der Spieler oder NPCs vor Attentätern schützt; oder sie können ein Fährmann werden.“

Was erwartet uns in Where Winds Meet?

In „Where Winds Meet“ schlüpfen Spieler*innen in die Rolle einer Schwertkämpferin, die sich offenbar in der Nördlichen Song-Dynastie unterschiedlichsten Gegnern stellen muss. In gewandter Assassinen-Manier erklimmt die Protagonistin steile Felswände, hangelt mühelos an Schiffswänden entlang und scheint eine Meisterin im Umgang mit ihren Waffen zu sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Optik und Gameplay von „Where Winds Meet“ erinnern an eine Mischung aus Assassin´s Creed und Ghost of Tsushima. Die Kampftechnik lässt übernatürliche Fähigkeiten vermuten. Der weibliche Hauptcharakter übt starke Schwertangriffe aus und verschießt aus der Luft heraus mächtige Pfeile auf ihre Gegner.

Gibt es schon ein Releasedatum?

Das aufstrebende Entwicklerstudio Everstone Games wird demnächst sicher weitere Details bekanntgeben. Denn derzeit gibt es weder ein Veröffentlichungsfenster noch Informationen über den Entwicklungsstand des Games.

Auch über möglichen Plattformen ist nichts weiter bekannt. Bisher ist davon auszugehen, dass „Where Winds Meet“ für den PC erscheinen wird. Wie es für die Konsolen-Spieler*innen aussieht, bleibt abzuwarten. Wir verfolgen mit Spannung die Entwicklung des Games und werden euch darüber informieren, sobald es Neuigkeiten zu „Where Winds Meet“ geben wird.