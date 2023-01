Elden Ring: Schloss Sturmschleier und der schnellste Weg zum Boss (Lösung)

Bereits im Startgebiet von Elden Ring bekommt ihr es mit dem Boss Margit, das Grausame Mal zu tun und ab da wird es eigentlich nur noch schlimmer. Denn schon kurze Zeit später steht ihr dem Halbgott Godrick, der Verpflanzte gegenüber und dieser Gegner ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Doch bevor ihr das auf die Harte lernt, müsst ihr ihn erst einmal erreichen.

Godrick wartet nämlich am Ende des ersten richtigen Dungeons auf euch, das Schloss Sturmschleier. Hier gibt es viele Geheimnisse zu entdecken, Feinde zu bekämpfen, Schätze zu plündern und Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Doch wer auf all das verzichten kann und wem es bereits in den Fingern juckt, sucht vielleicht den schnellsten Weg zum Boss.

Elden Ring: Der schnellste Weg durch Schloss Sturmschleier (Lösung)

Wer kein Problem damit hat, die ganzen stromernden Feinde und wertvollen Schätze links liegen zu lassen, begibt sich nach Betreten von Schloss Sturmschleier direkt in den Bereich links von dem verschlossenen Burgtor, wo ihr den alten Knacker Gostoc trefft, der euch davor warnt, durch das Haupttor zu gehen, da es schwer bewacht wird.

Doch genau dieser Weg ist der schnellste zu Godrick, auch wenn wir nur wirklich erfahrenen Spieler*innen empfehlen wollen, diese Route einzuschlagen. Wem das zu Beginn noch etwas zu heikel ist, erhält von uns daher etwas weiter unten eine alternative Wegroute, die zwar etwas länger dauert, dafür aber auch nicht bockschwer ist.

Lasst euch von Gostoc das Haupttor öffnen und weicht den Geschossen der massiven Balliste aus, die bereits nach wenigen Schritten in den Innenhof hinein auf euch zu schießen beginnt. Sprintet nach vorne und achtet darauf, eure Taktik den Umständen anzupassen. Manchmal empfiehlt sich ein Zickzackkurs, manchmal solltet ihr auf Ausweichsprünge setzen.

Haltet euch so gut es geht auf der rechten Seite und lauft weiter rechts an der löwenartigen Kreatur mit den Klingen an den Armen vorbei, einmal durch den Raum mit den vielen Ritterstatuen und direkt zum nächsten Ort der Gnade: Turmbrücke von Limgrave. Den Weg über die Brücke selbst könnt ihr euch zu diesem Zeitpunkt jedoch noch sparen.

Folgt stattdessen dem normalen Weg und ihr bekommt es mit zuvor erwähnten Löwen zu tun, einer Chimäre, die euch durchaus ins Schwitzen bringen kann. Nach dem Kampf geht es weiter nach oben, in Richtung Norden. Es folgen weitere Ballisten und Bombenwerfer, die euch das Leben schwer machen wollen.

Flitzt nun also die Treppe nach oben, an den zwei Flammenwerfern vorbei und ihr erreicht den Innenhof der Burg. Rennt nun nach Norden und ihr erreicht die Kammer auf Aufzugseite, den nächsten Ort der Gnade in Schloss Sturmschleier. Begebt euch von dort aus nur noch zum nächst gelegenen Fahrstuhl und ihr könnt direkt zum nächsten Boss reisen.

© From Software/Bandai Namco

Elden Ring: Der zweitschnellste Weg durch Schloss Sturmschleier (Lösung)

Statt durch das Haupttor zu gehen, könnt ihr euch auch durch den Mauerdurchbruch ins Freie begeben. Nutzt den Vorsprung an der Seite der Burg, um voranzukommen und folgt dem Weg bis zu einer kaputten Mauer, die ihr auf der rechten Seite erklimmen könnt. Von diesem Felsvorsprung aus lasst ihr euch in Richtung Westen fallen.

So erreicht ihr den nächsten Ort der Gnade, die Sturmschleier-Klippen. Wer direkt zu Godrick laufen will, nimmt nun den Weg nach oben in Richtung Westen, also immer die Treppe empor. Im Gebäude angekommen geht es immer weiter nach oben, bis zur verschlossenen Tür. Gegenüber geht es auch schon die nächste Treppe hoch.

So erreicht ihr ein Mauerloch, durch das ihr springen könnt, um die Plattform zu erreichen, auf welcher zuvor noch Verbannte standen, die euch mit Bomben beworfen haben. Erklimmt hier der Leiter nach oben und folgt anschließend abermals den Treppenstufen bis ganz nach oben und schließlich hinter der Tür zur Rechten.

Besiegt in dem pechschwarzen Raum den Ritter, plündert die Truhe und nehmt den Rostigen Schlüssel an euch, mit dem ihr die Tür weiter unten öffnen könnt. Erklimmt die nächste Leiter und geht nach links, sobald sich der Weg gabelt, um weiter in Richtung Boss zu laufen. Am Ende des Flurs geht es links durch das geöffnete Tor nach draußen.

Nun geht es zum weiteren Mal Treppenstufen empor, bis ihr schließlich den nächsten Ort der Gnade erreicht, den Wallturm. Geht hier nach draußen und springt mit Anlauf nach Nordosten, um ein Dach mit einem umgestürzten Pfeiler zu erreichen. Über den umgestürzten Pfeiler geht es zu einem anderen Vorsprung, wo ihr eine weitere Leiter erklimmen könnt.

Nun müsst ihr euch Stück für Stück nach unten fallen lassen, immer so, wie es die Dächer und Plattformen erlauben. Unten angekommen habt ihr eine Vielzahl an Wegen, die schlussendlich alle zu eurem nächsten Ziel führen: der Hof mit den Verteidigungsanlagen, den ihr ebenfalls über den Weg durch das Haupttor erreicht hättet.

Überquert den Hof und versucht, so vielen Kämpfen wie nur möglich auszuweichen, bis ihr die Stelle hinter dem kräftigen Kerl mit dem Hund betreten habt. So erreicht ihr schließlich den Ort der Gnade Kammer auf Aufzugseite, wo ihr mit dem Fahrstuhl nach oben fahrt. Der Gang durch das Tor führt euch schließlich zum nächsten Boss-Gegner.

Solltet ihr in Elden Ring Probleme mit Godrick, der Verpflanzte haben, schaut gerne in unsere separate Komplettlösung, wo wir euch ganz genau beschreiben, wie ihr diesen fiesen Kerl im Handumdrehen schlagen könnt: Boss-Kampf in Elden Ring: Godrick der Verpflanzte besiegen.