Elden Ring Nightreign – Pre-Load und weltweite Release-Zeiten veröffentlicht

FromSoftware bereitet sich darauf vor, Spieler in die nächste aufregende Phase des Elden Ring-Franchise zu entführen. Der neue Multiplayer-fokussierte Titel „Elden Ring Nightreign“ erscheint offiziell am 30. Mai 2025. Mit der Bekanntgabe der genauen Download-Größen und der Möglichkeit zum Pre-Load wächst die Vorfreude unter den Fans stetig.

Pre-Load-Möglichkeiten für Elden Ring Nightreign

Wie kannst du Elden Ring Nightreign vorab herunterladen? Spieler auf PlayStation, Xbox und Steam können das Spiel 48 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung in ihrer jeweiligen Zeitzone pre-loaden. Dies erlaubt es dir, direkt zum Launch in das Spiel einzusteigen, ohne auf den Download warten zu müssen.

Obwohl die endgültigen Dateigrößen für alle Plattformen noch nicht bestätigt sind, wird die PlayStation-Version voraussichtlich etwa 21 GB groß sein. Ähnliche Größenordnungen werden auch für andere Plattformen erwartet, mit leichten Abweichungen.

Veröffentlichungszeiten von Elden Ring Nightreign weltweit

Wann kannst du mit dem Spielen beginnen? Die Veröffentlichung von Elden Ring Nightreign erfolgt weltweit zu unterschiedlichen Zeiten, basierend auf deiner Zeitzone. Hier sind die genauen Zeiten aufgeschlüsselt, damit du weißt, wann du in die Welt von Nightreign eintauchen kannst.

PC-Veröffentlichungszeiten

Wann wird Elden Ring Nightreign auf dem PC verfügbar sein? Hier sind die Zeiten für den PC-Release:

Pazifische Sommerzeit (PDT): 29. Mai 2025 um 15:00 Uhr

Zentrale Sommerzeit (CDT): 29. Mai 2025 um 17:00 Uhr

Columbia-Zeit (COT): 29. Mai 2025 um 17:00 Uhr

Östliche Sommerzeit (EDT): 29. Mai 2025 um 18:00 Uhr

Brasília-Zeit (BRT): 29. Mai 2025 um 19:00 Uhr

Britische Sommerzeit (BST): 29. Mai 2025 um 23:00 Uhr

Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Osteuropäische Sommerzeit (EEST): 30. Mai 2025 um 01:00 Uhr

Moskauer Standardzeit (MSK): 30. Mai 2025 um 01:00 Uhr

Atlantische Sommerzeit (ADT): 30. Mai 2025 um 01:00 Uhr

Golf-Standardzeit (GST): 30. Mai 2025 um 02:00 Uhr

UTC +7: 30. Mai 2025 um 05:00 Uhr

UTC +8: 30. Mai 2025 um 06:00 Uhr

Singapur-Zeit (SGT): 30. Mai 2025 um 06:00 Uhr

Koreanische Standardzeit (KST): 30. Mai 2025 um 07:00 Uhr

Japanische Standardzeit (JST): 30. Mai 2025 um 07:00 Uhr

Australische Ost-Standardzeit (AEST): 30. Mai 2025 um 08:00 Uhr

Neuseeländische Standardzeit (NZST): 30. Mai 2025 um 10:00 Uhr

Südafrikanische Standardzeit (SAST): 30. Mai 2025 um 12:00 Uhr

Konsolen-Veröffentlichungszeiten

Wann wird Elden Ring Nightreign auf Konsolen verfügbar sein? Auch die Konsolen-Versionen starten weltweit zu unterschiedlichen Zeiten:

Pazifische Sommerzeit (PDT): 29. Mai 2025 um 21:00 Uhr

Zentrale Sommerzeit (CDT): 29. Mai 2025 um 23:00 Uhr

Columbia-Zeit (COT): 29. Mai 2025 um 23:00 Uhr

Östliche Sommerzeit (EDT): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Britische Sommerzeit (BST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Osteuropäische Sommerzeit (EEST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Moskauer Standardzeit (MSK): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Golf-Standardzeit (GST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Atlantische Sommerzeit (ADT): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Südafrikanische Standardzeit (SSAT): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Singapur-Zeit (SGT): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

UTC +7: 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

UTC +8: 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Koreanische Standardzeit (KST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Japanische Standardzeit (JST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Australische Ost-Standardzeit (AEST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Neuseeländische Standardzeit (NZST): 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Brasília-Zeit (BRT): 30. Mai 2025 um 01:00 Uhr

Bereite dich auf das Abenteuer vor

Was erwartet dich in Elden Ring Nightreign? Nightfarer, es ist bald soweit! Die Multiplayer-Elemente von Elden Ring Nightreign versprechen ein fesselndes Erlebnis in der faszinierenden Welt von Elden Ring. Vergiss nicht, deinen bevorzugten Charakter auszuwählen und dich auf das Abenteuer vorzubereiten.

Wir sind gespannt zu hören, mit welcher Klasse du beginnen möchtest. Teile es uns in den Kommentaren mit!