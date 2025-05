Elden Ring Nightreign – Kleinere Dateigröße begeistert PS5-Spieler vor Release

Elden Ring Nightreign steht kurz vor der Veröffentlichung, und die neuesten Details lassen die Herzen vieler PlayStation-Spieler höherschlagen. Das von FromSoftware entwickelte Spiel verspricht nicht nur spannende Multiplayer-Erlebnisse, sondern auch eine erfreuliche Nachricht für alle, die sich über den Speicherplatz auf ihrer Konsole Gedanken machen. Der Download von Elden Ring Nightreign wird auf der PlayStation 5 nur 21,156 GB und auf der PlayStation 4 21,176 GB beanspruchen. Im Vergleich zu anderen Spielen ist das erstaunlich kompakt.

Warum ist die Dateigröße von Elden Ring Nightreign so erfreulich?

Wie schneidet Elden Ring Nightreign im Vergleich zu anderen Spielen ab? Während Spiele wie Assassin’s Creed Shadows mit 102,614 GB und STALKER 2 mit 146,58 GB deutlich größere Speicheranforderungen haben, bleibt Elden Ring Nightreign mit seinen knapp über 21 GB überschaubar. Diese Größe ist besonders für Spieler von Vorteil, die auf ihren Konsolen Platz sparen möchten.

Da Elden Ring Nightreign den Fokus auf den Online-Multiplayer legt, ist die Dateigröße verständlicherweise geringer als bei umfangreichen Einzelspieler-RPGs. Mit einer Standard-Speicherkapazität von etwa 825 GB auf der PS5 bleibt genügend Platz für andere Spiele und Inhalte.

Wann kannst du Elden Ring Nightreign vorab laden?

Ab wann ist der Pre-Load verfügbar? Spieler können Elden Ring Nightreign ab dem 28. Mai 2025 vorab laden, zwei Tage vor dem offiziellen Release am 30. Mai 2025. Dies ermöglicht es dir, das Spiel rechtzeitig herunterzuladen und direkt zum Start ins Abenteuer einzutauchen.

Der Vorteil des geringen Speicherplatzes liegt auch darin, dass der Download nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wird wie bei größeren Spielen. So kannst du dich frühzeitig auf die Multiplayer-Kämpfe vorbereiten und gemeinsam mit Freunden in die Welt von Elden Ring Nightreign eintauchen.

Was ist mit anderen Plattformen?

Wie sieht es mit der Dateigröße auf anderen Plattformen aus? Bisher gibt es noch keine offiziellen Angaben zur Dateigröße auf anderen Plattformen wie Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Speicheranforderungen ähnlich sein werden und auch hier der Pre-Load ab dem 28. Mai möglich sein könnte.

Elden Ring Nightreign wird zeitgleich auf allen Plattformen veröffentlicht, sodass sich auch PC- und Xbox-Spieler auf ein actiongeladenes Erlebnis freuen können. Ob die Größe des Spiels auch dort ähnlich kompakt bleibt, wird sich zeigen.

Freust du dich auf Elden Ring Nightreign?

Die Spannung steigt, und der Countdown bis zum Release von Elden Ring Nightreign läuft. Bist du bereit, dich in das Multiplayer-Abenteuer zu stürzen? Teile uns deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren unten mit!