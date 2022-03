© From Software/ Bandai Namco

Elden Ring kassiert absolute Traumwertungen und kommt auch bei alteingesessenen Soulsborne-Veteranen und Neulingen an. Aber das heißt nicht, dass wir es hier nicht trotzdem mit einem sehr schwierigen Spiel zu tun hätten. Offenbar kommen viele Spieler*innen nicht einmal am ersten Boss vorbei.

Godrick der Verpflanzte macht Spielernn offenbar Probleme

Darum geht’s: „Elden Ring“ ist jetzt schon einige Tage draußen und da könnte man meinen, dass die vielen eifrigen Spieler*innen zum Großteil zumindest schon am ersten richtigen Boss vorbeigekommen wären. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Es werden zwar immer mehr, aber nach wie vor haben es eine ganze Menge Fans wohl immer noch nicht geschafft, Godrick, den Verpflanzten zu besiegen.

Falls es euch ähnlich gehen sollte, haben wir hier eine Kleinigkeit vorbereitet. In diesem PlayCentral-Boss-Guide könnt ihr ganz genau nach vollziehen, wie ihr euch am besten mit dem fiesen Schlossherren herumschlagt. Diese Tipps und Tricks dürften helfen:

Auf dem PC, PS4, PS5 und der Xbox stellt Godrick, der Verpflanzte allem Anschein nach ein echtes Hindernis dar. Vor Kurzem war es noch nicht einmal die Hälfte, mittlerweile haben auf dem PC aber immerhin schon 56 Prozent aller Spieler*innen den ersten richtigen Boss besiegt. Das ist nicht besonders viel, dafür, dass Godrick so früh in Elden Ring an den Start geht.

Auf PS4 und PS5 sind es immerhin bereits 64 Prozent der Leute, die den Gegner bereits geknackt haben. Das lässt sich zumindest anhand der Trophäen und Errungenschaften fest machen, die es für den Sieg über Godrick zur Belohnung gibt. Angesichts der hohen Verkaufszahlen von „Elden Ring“ kann das durchaus verwundern.

Elden Ring hat sich in UK bisher besser und schneller als jedes andere Soulsborne verkauft

Daran könnte es liegen: Zum einen dürften viele Soulsborne-Neulinge schlicht nicht an den hohen Schwierigkeitgrad gewöhnt sein und sehr viele neue Spieler*innen dürften dank Open World sowie George R.R. Martin neu hinzugekommen sein. Außerdem lässt sich Godrick der Verpflanzte zunächst auch umgehen, um später zurückzukehren und die große Spielwelt von „Elden Ring“ lädt natürlich ebenfalls zum Erkunden und Abschweifen ein.

Habt ihr Godrick den Verpflanzten schon besiegt? Hattet ihr Probleme? Schreibt es uns in die Kommentare.