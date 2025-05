Elden Ring kommt ins Kino – Alex Garland verfilmt mit A24 das Hit-Game

Die Nachricht über eine Filmadaption von Elden Ring hat die Gaming-Community in Aufregung versetzt. Alex Garland, bekannt für seine Arbeiten an Filmen wie „Ex Machina“ und „Annihilation“, wird die Regie führen und das Drehbuch schreiben. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit A24 und Bandai Namco Entertainment entwickelt. A24 ist bekannt für seine künstlerischen und originellen Filmproduktionen, während Bandai Namco als Publisher des ursprünglichen Videospiels fungiert.

Kit Connor als mögliche Hauptrolle

Wer wird die Hauptrolle im Elden Ring-Film spielen? Kit Connor, der durch seine Rolle als Nick Nelson in der Netflix-Serie „Heartstopper“ Bekanntheit erlangte, ist im Gespräch für eine unbekannte Rolle. Connor hat bereits Erfahrung im Bereich Videospiele durch seine Mitwirkung an Titeln wie „A Plague Tale: Requiem“ und „Xenoblade Chronicles 3“.

Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber sowohl Garland als auch Connor zeigen großes Interesse an der Zusammenarbeit. Connor war bereits Teil des Films „Warfare“, den Garland mit A24 produziert hat, was auf eine mögliche Wiedervereinigung hindeutet.

Die Zukunft von Elden Ring

Was erwartet die Fans von Elden Ring in der Zukunft? Elden Ring hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 die Gaming-Landschaft revolutioniert und bereits über 30 Millionen Einheiten verkauft. Nach dem Erfolg des Originalspiels und der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ steht nun die Veröffentlichung von „Elden Ring Nightreign“ bevor. Diese neue Version bietet ein eigenständiges Abenteuer mit einem starken Fokus auf Multiplayer-Elemente.

In „Nightreign“ können Spieler aus acht einzigartigen Charakteren wählen und gemeinsam mit Freunden mächtige Bosse auf einer sich entwickelnden Karte bekämpfen. Das Spiel bietet ein intensives Boss-Rush-Erlebnis, das laut ComicBook-Rezensent Tanner Dedmon die beste Multiplayer-Erfahrung im Souls-Genre darstellt.

Produktionsteam und Entwicklung

Wer ist am Produktionsprozess des Elden Ring-Films beteiligt? Neben Alex Garland sind auch Peter Rice, DNA’s Andrew Macdonald und Allon Reich, George R.R. Martin und Vince Gerard als Produzenten involviert. Garland hat eine starke Verbindung zu A24, da er bereits mehrere Projekte mit dem Studio realisiert hat, darunter auch die jüngste Veröffentlichung „Warfare“.

Der Film wird die fünfte Zusammenarbeit von Garland mit A24 sein, einem Studio, das für seine einflussreichen und stilprägenden Filme bekannt ist. Diese Verbindung könnte dem Elden Ring-Film eine einzigartige künstlerische Note verleihen, die sowohl Fans des Spiels als auch Kinogänger ansprechen wird.

Bist du gespannt auf die Verfilmung von Elden Ring? Teile deine Meinung in den Kommentaren und diskutiere mit anderen Fans über diese spannende Entwicklung in der Gaming- und Filmwelt!