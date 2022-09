Drei Jahre mussten die Fans auf die Messe E3 (Electronic Entertainment Expo) verzichten. Die Veranstaltung wurde einfach abgesagt. Daraufhin machten viele Entwickler und Publisher in diesem Sommer ihr eigenes Ding und stellten ihre kommenden Titel einfach selbst vor.

2019 war die letzte E3, die in ihrer originalen Form in Präsenzveranstaltung stattgefunden hat. 2020 fiel die Messe aufgrund der Corona-Pandemie aus. In 2021 dann fand die Electronic Entertainment Expo in virtueller Form statt. 2023 soll die E3 jedoch wieder zurückkehren und in einem neuen Glanz erstrahlen.

E3 2023 wieder als Präsenzveranstaltung

Die E3 soll 2023 von Dienstag, 13. Juni, bis Freitag, 16. Juni 2023, im Los Angeles Convention Center (LACC) stattfinden. Der offizielle Termin der Messe wurde von der Entertainment Software Association (ESA) und dem neuen Veranstalter ReedPop bekanntgegeben.

ReedPop ist bereits für seine anderen, erfolgreichen Veranstaltungen bekannt, etwa der Star Wars Celebration, der New York Comic Con oder der PAX.

„Die E3 ist eine der wenigen Gelegenheiten für die globale Spieleindustrie, zusammenzukommen, sich als eine laute Stimme zu vereinen und der Welt zu zeigen, was sie erschafft. Unsere Vision ist es, die Branche durch die Wiedereinführung der traditionellen E3-Woche erneut zu vereinen, den Funken zurückzubringen und die Rolle der E3 als wahrhaft magisches, globales Showcase-Event für Spieleentwickler und Konsumenten wiederherzustellen“, so Kyle Marsden-Kish, ReedPop VP of Gaming, in der Ankündigung.

Die E3 2023 soll sich ebenfalls in einem neuen Format präsentieren. So soll der geschäftliche Aspekt klar von der Verbrauchermesse getrennt werden.

Die viertägige Veranstaltung wird dabei im Wesentlichen in zwei Hälften aufgeteilt. Von Dienstag bis Donnerstag finden die „E3 Business Days“ statt, mit speziellen Bereichen und Hallen nur für die Medien und das Fachpublikum. Die „E3 Gamer Days“ werden hingegen am Donnerstag und Freitag in einem anderen Bereich der Messehalle abgehalten. Der Schwerpunkt soll dabei auf dem Austausch zwischen Verbrauchern und Entwicklern, Content Creators und weiteren liegen.