Daraufhin fühlte sich Lance Fensterman, Präsident des neuen E3-Veranstalters ReedPop , dazu genötigt, eine Erklärung abzugeben. Die Electronic Entertainment Expo werde in 2023 tatsächlich wieder stattfinden, so Fensterman.

Über die Teilnahme von Ubisoft an der weltbekannten Messe herrschte in der letzten Woche noch einige Verwirrung. Der Chef des Studios, Yves Guillemot, antwortete auf eine Frage der Investoren, dass Ubisoft bei der Veranstaltung zugegen sein wird, „falls die E3 stattfindet.“

Nachdem die beliebte Messe E3 (Electronic Entertainment Expo) in den letzten drei Jahren nicht in ihrer bekannten Form stattfinden konnte, gibt es in diesem Jahr ein Comeback der Veranstaltung . Wie der französische Entwickler und Publisher Ubisoft nun bekanntgab, freut man sich schon darauf, im Juni sein „starkes Line-up“ zu präsentieren .

