Nachdem die Dying Light 2-Entwickler von Techland in den letzten Wochen immer mehr Informationen zu ihrem kommenden Survival-Horrorspiel enthüllten, ließen sie gestern endlich die Bombe platzen. Sie veröffentlichten auf ihrem YouTube-Kanal einen über sieben Minuten langen Gameplay-Trailer, der mit dem 7. Dezember 2021 endlich den Release-Termin des Titels enthüllt.

Dying Light 2: Gamplay Trailer zeigt diverse Verbesserungen

Bezüglich der Story des Spiels sagen die Verantwortlichen, diese würde 20 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ansetzen und bekanntlich in einem anderen Teil der Welt spielen. An der Ausgangslage hat sich jedoch wenig verändert, denn ein Virus hat den Großteil der Menschheit dahingerafft und in blutrünstige Zombies verwandelt. Obwohl die Überlebenden zu einem Gegenschlag ausholten, mutierten die Monster im Laufe der Jahre immer weiter.

In der Rolle des neuen Protagonisten Aiden werdet ihr nun in diesen schier aussichtslosen Überlebenskampf hineingeworfen. Wie der Gameplay Trailer zeigt, müsst ihr dabei Beziehungen zu verschiedenen Fraktionen herstellen, um die Spielwelt sowie den Verlauf der Story zu beeinflussen, während ihr versucht, ein Geheimnis aus Aidens Vergangenheit zu lösen. Ein Problem hierbei ist, dass Aiden selbst mit dem Virus infiziert wurde. Ihr müsst deshalb versuchen, menschlich zu bleiben, was auch den finalen Titel des Spiels erklärt: „Dying Light 2 Stay Human“.

Abhängig davon, wem ihr euch anschließt, eröffnen sich euch neue Möglichkeiten. So lassen sich etwa neue Fortbewegungsoptionen, beispielsweise Seilbahnen, freischalten oder ihr erhaltet Zugriff auf neue Werkzeuge und Waffen. Im Video sehen wir Aiden beispielsweise mit Pfeil und Bogen in Aktion sowie ein Seil, das er mit seinen neuen Parcours-Moves kombinieren kann. Es dürfte also genug Optionen geben, um den brutalen und blutigen Überlebenskampf gegen andere Überlebende und die zahllosen Monster kreativ anzugehen.

„Dying Light 2 Stay Human“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung und soll am 7. Dezember 2021 erscheinen.