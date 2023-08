Launch für Final Fantasy 7: Ever Crisis bestätigt!

Final Fantasy 7: Ever Crisis ist auf den ersten Blick ein vielversprechender „Final Fantasy VII“-Ableger, denn das Contentpaket für mobile Endgeräte soll die gesamte FF7-Saga beinhalten.

Und jetzt wissen wir, wann das Spiel veröffentlicht wird. Square Enix hat bestätigt, dass „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ am 7. September 2023 für iOS und Android erscheint.

Im Gegensatz zum Battle-Royale-Misserfolg „Final Fantasy 7: First Soldier“, dessen Server zu Beginn des Jahres abgeschaltet wurden, haben wir hier einen Kandidaten mit etwas mehr Potenzial.

Was bietet Final Fantasy 7: Ever Crisis?

Auf den ersten Blick wird Ever Crisis eine echte Contentmaschine, denn es sollen Inhalte aus all diesen Spielen integriert werden:

Bemerkenswert ist, dass die Inhalte aus dem CG-Film Final Fantasy 7: Advent Children das erste Mal spielbar gemacht werden.

Dabei ist das Spiel eine Art Chibi-Remake (wie die Final Fantasy XV: Pocket Edition für Nintendo Switch) der jeweiligen Teile, das uns in minimalistischer Form durch die Story führt. Ein ATB-System und viele bekannte Anleihen aus dem FF7-Universum sind enthalten. Produziert wird das Ganze von Applibot.

Der Hauptteil „Final Fantasy VII“ umfasst ca. 10 Kapitel und es gibt sogar neue Passagen, die nicht im Original aus dem Jahre 1997 enthalten waren (womöglich Episode Yuffie aus dem PS5-Upgrade).

Am Ende warten sogar noch Ever Crisis Original Storys, also Story-Teile, die nur für diesen Ableger geschrieben wurden. Dazu zählen scheinbar einige „Kindheitsgeschichten der Charaktere.”

Wissenswert: Das Game wird Free-2-Play, doch das könnte zu einem echten Problem werden. Alle Infos zum Bezahlsystem und unseren Befürchtungen lest ihr hier:

Schon bald wissen wir mehr darüber, wie viel Geld wir für Ever Crisis ausgeben dürfen. Was wärt ihr bereit zu zahlen? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Hier könnt ihr euch noch einmal den 25th Anniversary Celebration Trailer von „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ ansehen.

