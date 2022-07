Final Fantasy 7: Bekommt Dirge of Cerberus ein Remake?

Final Fantasy 7 erlebt gerade einen zweiten Frühling mit der Remake-Trilogie. Und neben Projekten wie dem Battle-Royale-Spiel Final Fantasy 7 The First Soldier oder dem Compilation-Titel Final Fantasy 7 Ever Crisis ist es „Crisis Core Final Fantasy 7“, über das aktuell alle Welt spricht. Denn das Spiel erhält noch in diesem Jahr ein vollwertiges Remaster für Next-Gen-Konsolen.

Das Remaster trägt den Titel Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion und wird einige Neuerungen im Gepäck haben, die weit über visuelle Upgrades hinausreichen. Sogar das Kampfsystem wurde generalüberholt, während die Musik neu arrangiert und sogar neue, bislang nicht vertonte Passagen eingesprochen wurden.

Was ist mit Dirge of Cerberus Final Fantasy 7?

Für „Final Fantasy“-Fans wartet Square Enix also mit einer breiten Palette an Videospielmedien auf, die laut Community-Feedback mit Kusshand in Empfang genommen werden, wenn sie denn erscheinen.

Aber bei der ganzen Thematik rund um das Remake und dem Remaster kam die Frage nach „Dirge of Cerberus Final Fantasy 7“ auf. Bekommt der PS2-Titel womöglich auch ein Remaster oder ein Remake spendiert?

Erhält Dirge of Cerberus ein Remake? Nein, das ist voraussichtlich nicht der Fall. Tetsuya Nomura und Yoshinori Kitase haben sich jüngst in einem Interview mit der Famitsu geäußert. Hier heißt es, dass es aktuell keine Pläne für ein Remake von Dirge of Cerberus und „Before Crisis Final Fantasy VII“ (Handyspiel aus dem Jahre 2004) geben soll.

Das heißt, der etwas eingestaubte PS2-Titel mit Vincent Valentine in der Hauptrolle wird nicht neu aufgelegt. Schade. Oder was meint ihr?

Bemerkenswert war seinerzeit, dass es sich hierbei nicht um ein RPG handelte. Es war ein Third-Person-Shooter, der wiederum nach dem CG-Film „Final Fantasy VII: Advent Children“ spielt (und 3 Jahre nach dem originalen „Final Fantasy VII“)

Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch. Immerhin können wir die Inhalte des Spiels eines Tages via „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ erleben. Das Spiel soll eine Zusammenstellung aller „Final Fantasy“-Titel werden – nur eben in Chibi-Form fürs Smartphone. Ob das den Fans genügt?