Nachdem Entwicklerstudio Techland letztes Jahr noch die Veröffentlichung seines Survival-Horrorspiel Dying Light 2 verschieben musste, verraten die Macher mittlerweile weitere Informationen zum Titel. In einem kürzlich veröffentlichten Ask Me Anything-Video gehen sie unter anderem näher auf die Story und die Charaktere ein.

Dying Light 2: Keine Rückkehr bekannter Charaktere

Zunächst geht es um den neuen Hauptcharakter Aiden, der, wie ein Fan anmerkt, im direkten Vergleich zu seinem Vorgänger unsicherer wirkt. Tymon Smektata, der Lead Game Designer des Titels, bestätigt, dies sei beabsichtigt, da sich das Spiel auf Aidens Reise und Entwicklung als Charakter fokussieren würde. Der Protagonist sei gewissermaßen auf der Suche nach seiner eigenen Identität und will zudem ein Geheimnis seiner Vergangenheit aufdecken.

Darüber hinaus werde ebenfalls die GRE, eine Organisation, die bereits im Vorgänger eine Rolle spielte, zurückkehren. Über diese Gruppe sollen Verbindungen zwischen beiden Spielen hergestellt werden, die Spieler in der Welt von „Dying Light 2“ entdecken könnten. Davon abgesehen könnten die Entwickler allerdings noch nicht zu detailliert darüber sprechen, welche Ereignisse des hierzulande indizierten Vorgängers genau zum Nachfolger führten.

Des Weiteren stellt Smektata im Video klar, dass keine Charaktere aus dem Vorgänger im kommen Spiel auftreten werden. Er merkt diesbezüglich an, die Handlung des neuen Titels würde nicht nur mehrere Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt sein, sondern auch an einem komplett anderen Ort auf der Welt spielen. Dennoch deutet der Lead Game Designer an, Fans könnten in „Dying Light 2“ diverse Referenzen auf den Vorgänger entdecken.

Neben den Verbindungen zum ersten Teil gehen Smektata und seine Kollegin Julia Szynkaruk, die als Associate Producer am Projekt beteiligt ist, auch auf die Spielwelt ein. In dieser können Spieler mehr Open-World-Events als noch im Vorgänger erwarten. Darüber hinaus soll es ebenfalls eine größere Varianz bei den erkundbaren Locations geben. Außerdem gehen die Macher noch kurz auf die verschiedenen Fraktionen im Spiel ein, die alle ganz eigene Ziele verfolgen. Als Spieler muss eine Seite gewählt werden, eine „Einsamer-Wolf-Route“ wird nicht möglich sein.

„Dying Light 2“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung. Derzeit hat das Spiel, das noch 2021 erscheinen soll, keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.