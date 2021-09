Als das Entwicklerstudio Techland Ende Mai einen neuen Gameplay-Trailer zu Dying Light 2: Stay Human veröffentlichten, der mit dem 7. Dezember 2021 endlich einen festen Release-Termin offenbarte, hatten wohl viele Fans gehofft, dass das Warten endlich ein Ende hat.

Leider machte der CEO Paweł Marchewka in einem offiziellen Statement diese Hoffnungen nun zunichte. Wie er auf Twitter schreibt, wurde der Titel abermals verschoben – und zwar auf den 4. Februar 2022. Klar, zwei Monate länger warten sind kein Beinbruch, aber wer „Dying Light 2“ auf dem Weihnachtswunschzettel hatte, dürfte dennoch traurig aus der Wäsche gucken.

Dying Light 2: Eine weitere Verschiebung zwecks Feinschliff

Als Begründung gab man an, das Team wolle noch den nötigen Feinschliff vornehmen, um so ein Spiel zu garantieren, mit dem sowohl das Entwicklerstudio als auch die Fans zufrieden sein werden. Marchewka schrieb diesbezüglich:

„Das Team schreitet stetig mit der Produktion voran und wir nähern uns der Ziellinie. Das Spiel ist fertig und momentan testen wir es. Es ist bei weitem das größte und ambitionierteste Projekt, an dem wir je gearbeitet haben. Unglücklicherweise ist uns das bewusst geworden und um das Spiel zu liefern, das wir uns vorstellen, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, um es auf Hochglanz zu polieren und zu optimieren.“

Er bedaure die Verzögerung, wolle aber den Erwartungen der Fans gerecht werden:

„Es tut uns leid, dass wir euch alle noch länger warten lassen, aber wir wollen sicherstellen, dass das Spiel eure höchsten Erwartungen bei der Veröffentlichung erfüllt und da wollen wir keine Kompromisse eingehen.“

Gut Ding will Weile haben, das dürften Spieler*innen vor allem am 10. Dezember 2020 gemerkt haben. Also heißt es Zähne zusammenbeißen und abwarten, dann wird „Dying Light 2“ auch zu dem Spielerlebnis, auf das Fans seit der ersten Ankündigung hoffen. Schließlich möchte niemand ein zweites Cyberpunk 2077.