Forspoken: Release des Action-Rollenspiels erneut verschoben

Videospielfans sind es mittlerweile vermutlich gewohnt, dass viele der kommenden Spiele mindestens einmal verschoben werden. Davon bleibt auch das Action-Rollenspiel Forspoken aus dem Hause Square Enix nicht verschont: Der Titel sollte eigentlich am 24. Mai 2022 erscheinen, wird nun aber einige Monate länger brauchen.

Release von Forspoken nun erst im Herbst

Auf Twitter meldete sich das Studio Luminous Productions zu Wort und gab bekannt, dass sie noch mehr Zeit für die Entwicklung benötigen. Man wolle ein „einzigartiges Erlebnis“ für die Spieler*innen erschaffen und an diesem Ziel in den kommenden Monaten weiterarbeiten.

Der neue Releasetermin für „Forspoken“ wurde ebenfalls bekannt gegeben: Am 11. Oktober 2022 soll es dann so weit sein und ihr könnt Frey auf ihrer Reise begleiten. Das Entwicklerteam kündigte außerdem an, dass es bald neue Infos zum Spiel geben soll.

Von New York nach Athia

Das ursprünglich als „Project Athia“ bezeichnete Spiel handelt von einer New Yorkerin namens Frey, die sich plötzlich in dem fremden Land Athia wiederfindet. Um in ihre Heimat zurückzukehren, muss die Heldin ihre neugewonnene Magie nutzen und sich auf dem Weg gegen diverse Monster behaupten.

Bestreiten könnt ihr das Abenteuer auf der PlayStation 5 oder Windows-PCs. Fun Fact: Die Protagonistin wurde von der Schauspielerin Ella Balinska verkörpert, die ihr vielleicht bereits aus „3 Engel für Charlie“ kennt. Dort spielte sie als Jane Kano als eine der drei Hauptfiguren mit.