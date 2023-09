Alone in the Dark: Release des Horror-Reboots verschoben

Eigentlich sollte der neu aufgelegte Horror-Hit Alone in the Dark pünktlich vor Halloween, ab 25. Oktober 2023, über die Ladentische wandern. Nun hat THQ Nordic den Release allerdings verschoben.

Dieser Oktober hält für Gamer*innen eine wahre Flut an Neuerscheinungen bereit, darunter auch einige AAA-Titel, wie Assassin’s Creed Mirage, Marvel’s Spider Man 2 und Alan Wake 2.

Alles nur Marketing oder auch ein bisschen Fair Play?

Vor allem die Gaming-Schwergewichte seien der Grund, weshalb der schwedische Publisher sich für eine spätere Veröffentlichung von „Alone in the Dark“ entschieden hat, so zumindest die offizielle Erklärung.

„Unser Ziel ist es, nicht mit Alans epischer Veröffentlichung konkurrieren zu müssen und die schillernde Skyline der Städte zu umgehen, die von den anmutigen Schwüngen von Spider-Man geschmückt werden. Wir wollen wirklich so allein wie möglich in der Dunkelheit bleiben.“

Mit der Verschiebung ergeben sich, laut Pressemitteilung, gleich mehrere Vorteile: Zum einen hat das Entwicklerteam Zeit, noch einmal Hand anzulegen und „das Spielerlebnis akribisch zu perfektionieren“. Zum anderen wäre es so möglich, sich „voll und ganz auf die bemerkenswerten Veröffentlichungen im Oktober einzulassen.“

Wann kommt Alone in the Dark?

Stichtag ist nun der 16. Januar 2024. Dann soll der Horror-Klassiker auch wirklich für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Neben der Standard-Version für 59,99 Euro, gibt es auch eine richtig coole Collector’s Edition, die mit 199,00 Euro allerdings kein Schnäppchen ist. Dafür bekommen Fans jedoch auch einiges geboten.

Was genau in der Collector’s Edition enthalten ist und wo ihr sie erwerben könnt, erfahrt ihr in unserem Preorder-Guide.

Darum geht es in Alone in the Dark

Die Handlung entführt uns in das Louisiana der 20er-Jahre mit der legendären Derceto Mansion als Hauptschauplatz. Zusammen mit Edward Carnby (David Harbour aus Stranger Things) und Emily Hartwood (Jodie Comer) gehen wir dem mysteriösen Verschwinden von Emilys Onkel auf den Grund.

Dabei können wir zwischen Edward und Emily wählen, was sich neben der Handlung auch auf die Interaktionen und die zugänglichen Areale im Spiel auswirken soll. Wer also sämtliche Facetten des Games erleben will, kann gut und gerne einen zweiten Spieldurchlauf wagen.

Nun müssen wir uns zwar noch etwas länger gedulden, bis wir auf gruslige Spurensuche gehen können, jedoch sollte mit der Fülle an kommenden Games die Zeit wie im Fluge vergehen.