Am 4. Februar 2022 erscheint Dying Light 2. Der Nachfolger des Erstling möchte im Grunde alles ein bisschen größer, komplexer und letztlich besser machen. Die Entwicklung bei Techland gestaltete sich als holprig, der Titel musste mehrmals verschoben werden.

Der Titel erscheint für den PC, für PS4, PS5, die Xbox One und für Xbox Series S/X. Mittlerweile sind mehrere Wertungen zum Spiel erschienen. Wir geben euch einen Überblick und zeigen euch, was ihr von „Dying Light 2“ erwarten könnt, was es gut und was es vielleicht weniger gut macht.

Die Wertungen zu Dying Light 2

Mit Erscheinen der Reviews zu „Dying Light 2“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Survival-Horror-Action-Rollenspiel erwartet. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

Abwechslungsreiche Open World

spaßiges Parkour-Gameplay

Großer Umfang

Entscheidungsoptionen

Negative Aspekte

Technisch nicht ganz sauber

repetitive Kämpfe

Story mit Höhen und Tiefen

Insgesamt ergibt sich ein Bild, bei dem es ganz stark darauf anzukommen scheint, was ihr vom Nachfolger erwartet. Seid ihr auf der Suche nach einer epischen Geschichte mit vielen Wendungen und interessanten Charakteren sowie intensiven Kämpfen, werdet ihr anderswo vermutlich glücklicher. Wollt ihr euch in einer toll gestalteten Open World mit rasanten Parkour-Einlagen zurechtfinden und erhofft euch eher eine Sandbox, könnte „Dying Light 2“ ein echtes Highlight für euch sein.

© Techland

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 3. Februar 2022, 15:35 Uhr)

PC: 79

PS4/PS5: 77

XBox One/Xbox Series S/X: tbd

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral: Gold-Award

Gold-Award PlayStation Universe: 90/100

90/100 Shacknew: 70/100

70/100 DualShockers: 90/100

90/100 Screen Rant: 3,5/5

3,5/5 God is a Geek: 80/100

80/100 GamePro : 78/100

: 78/100 Push Square: 70/100

70/100 Playfront : 86/100

: 86/100 CGMagazine: 90/100

Unser Test zu Dying Light 2

Auch wir durften das aufregende Zombie-Parkour-Spiel vorab schon testen. In unserer PlayCentral-Review könnt ihr unsere Meinung zum dem Zombie-Abenteuer nachlesen: