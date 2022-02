Am 18. Februar erscheint mit Horizon Forbidden West der langersehnte Nachfolger zum gefeierten Horizon Zero Dawn. Der neue Titel möchte dabei einige Schwächen des Vorgängers ausmerzen. Das Spiel erscheint exklusiv für PS5 und PS4.

Wenige Tage vor Release sind jetzt die ersten Tests inklusive Wertungen veröffentlicht worden. Wir geben euch einen Überblick und zeigen euch, was „Horizon Forbidden West“ ausmacht, welche Stärken und welche Schwächen das Game von Guerrilla Games mitbringt.

Die Wertungen zu Horizon Forbidden West

Mit Erscheinen der Reviews zu „Horizon Forbidden West“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Action-Rollenspiel erwartet. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

Verbessertes Kampfsystem

Mehr und abwechslungsreichere Dino-Maschinen

Grafisch und atmosphärisch gelungene Open World

Interessantere Nebenfiguren

Negative Aspekte

Story nicht ganz auf dem Niveau des Vorgängers

Leichte Schwächen der KI

Langatmige Dialoge

Insgesamt ergibt sich ein wirklich nahezu durchweg positives Bild von „Horizon Forbidden West“. Die Schwächen sind allesamt mehr oder weniger Geschmackssache, während es spielerisch wohl kaum Zweifel gibt. Den extrem hohen Erwartungen scheint „Horizon Forbidden West“ tatsächlich gerecht zu werden. Das schlägt sich in großen Teilen auch in den Wertungen nieder, durch die Bank werden hier nämlich Bestnoten verteilt!

Auch wir durften Aloys zweites Abenteuer schon spielen und verraten euch in unserem Test, wie uns der verbotene Westen gefallen hat:

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 14. Februar 2022, 10:25 Uhr)

89

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral: Diamant-Award

Diamant-Award Shacknew: 9/10

9/10 Screen Rant: 4,5/5

4,5/5 God is a Geek: 10/10

10/10 GamePro : 89/100

: 89/100 Push Square: 9/10

9/10 CGMagazine: 9/10

9/10 GameSpot : 8/10

: 8/10 Glitched: 9.5/10

Unser Test im Video

Neben der schriftlichen Fassung könnt ihr euch unseren Test auch bequem als Video ansehen. Wenn ihr wissen wollt, was wir von „Horizon Forbidden West“ halten, dann findet ihr hier die Antworten: