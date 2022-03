Stranger of Paradise – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum Final Fantasy Spin-off

Am 18. März erscheint Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Entwickelt wird der Titel von Team Ninja, die vor allem für die beiden Nioh-Spiele bekannt sind.

Im Vorfeld war aufgrund der untypischen Mischung aus Franchise und Entwicklerstudio unklar, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde und was wir davon erwarten können. Mittlerweile sind mehrere Wertungen erschienen, wodurch wir uns ein etwas besserer Bild von dem Titel machen können.

Die Wertungen zu Stranger of Paradise

Mit Erscheinen der Reviews zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Spin-off zur altehrwürdigen Final Fantasy-Reihe erwartet. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

Spaßiges Kampfsystem

Große Auswahl bei Jobs und Klassen

Anpassbarer Schwierigkeitsgrad

Negative Aspekte

Schwache Technik

Fade Geschichte

Eintöniger Gameplay-Loop

Insgesamt ergibt sich hier ein sehr diverses Bild, was sich auch in den Wertungen niederschlägt. Technik und Story sind dabei offenbar weniger gelungen, dafür überzeugt das Kampfsystem die allermeisten Tester*innen. Solltet ihr also auf der Suche nach einem tollen Action-RPG mit Soulslike-Elementen sein, könnt ihr genauso zugreifen wie Hardcore-Fans von Final Fantasy. Wenn ihr euch aber eine fantastische Story auf dem Niveau der Hauptreihe erhofft, werdet ihr wohl eher enttäuscht werden.

© Square Enix

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 15. März 2022, 11:41 Uhr)

PS5: 72

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral: Bronze-Award

Bronze-Award IGN: 80/100

80/100 GAMES.CH: 84/100

84/100 RPGFan: 87/100

87/100 God is a Geek: 80/100

80/100 TheGamer : 80/100

: 80/100 GameSpot: 70/100

70/100 Comicbook : 70/100

: 70/100 PlaystationUniverse: 65/100

65/100 GamesRadar: 50/100

50/100 Push Square: 60/100

Unser Test zu Stranger of Paradise

Auch wir durften das neue Action-RPG vorab ausprobieren. Unsere Eindrücke und was wir von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ halten, schildern wir euch in unserer Review, die ihr hier nachlesen könnt:

Stranger of Paradise im TEST: Nette Soulslike-Action, aber die Final Fantasy-Magie fehlt