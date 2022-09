Rise of the Ronin gehört zu den spannendsten Spielen, die gestern Abend auf der State of Play enthüllt wurden. Der Titel befindet sich schon sieben Jahre in der Entwicklung, setzt auf eine Open World in Japan und erscheint exklusiv für die PS5.

Rise of the Ronin sieht im 1. Trailer extrem vielversprechend aus

Darum geht’s: Ihr habt Ghost of Tsushima schon 17 mal durchgespielt und lechzt nach mehr Open World-Action mit Japan-Setting? Dann könnte „Rise of the Ronin“ genau das Richtige für euch sein.

Die harten Fakten: „Rise of the Ronin“ soll ein Open World-Spiel aus dem Genre der Action-RPGs werden. Noch dazu lockt es mit einem Setting in Japan zur Bakumatsu-Periode, also dem Ende der Edo- beziehungsweise Tokugawa-Zeit.

Außerdem wird es exklusiv für PS5 erscheinen. Einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Das zeitliche Setting bedeutet, dass wir in „Rise of the Ronin“ das Ende einer Ära erleben, in der die westlichen Kolonialmächte immer mehr Einfluss gewinnen. Gleichzeitig greifen Krankheiten um sich und es herrscht Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen – eine turbulente wie finstere Zeit.

Hier könnt ihr euch schon einmal den Ankündigungs-Trailer zu Rise of the Ronin ansehen:

Wilde Periode und Mischung: Das Besondere an dieser Zeit und dem Setting dürfte unter anderem der kulturelle Clash sein. Das führt beispielsweise dazu, dass wir in „Rise of the Ronin“ nicht nur im Schwertkampf gegen unsere Feinde antreten, sondern in den Nahkampf auch noch Schusswaffen beigemischt werden.

Dabei wollen die Verantwortlichen vor nichts zurückschrecken:

„Indem wir all unsere über die Jahre erlernten Fähigkeiten und das gesammelte Wissen kombinieren, wollen wir diesmal ein neues Niveau erreichen und die schwerwiegendste Revolution in der Geschichte Japans umfassend darstellen, einschließlich der finstersten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken. Das ist zweifellos das bisher ambitionierteste und herausforderndste Projekt für Team Ninja Studio. Doch unsere Erfahrung mit Samurai- und Ninja-Actionspielen wird uns auf dieser Reise begleiten und leiten.“ (Quelle: PlayStation Blog)

Von Team Ninja: Hinter „Rise of the Ronin“ verbirgt sich das Entwicklerstudio Team Ninja, die uns unter anderem schon Dead or Alive 6 sowie „Nioh“, Nioh 2 und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin beschert haben.

Wie gefällt euch der Trailer? Habt ihr Lust drauf? Was erwartet ihr von Rise of the Ronin?