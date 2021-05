Final Fantasy Origins: Bekommt Final Fantasy 1 ein Spin-off? – Gerücht

Die E3 2021 steht in den Startlöchern und schon jetzt gibt es ein paar Gerüchte, die sich in der Gaming-Landschaft wie ein Lauffeuer verbreiten. Unter anderem ist ein neues Spiel von Square Enix im Gespräch. Angeblich soll das Unternehmen an einem neuen Action-RPG arbeiten, einem Spin-off zum allerersten „Final Fantasy“ und zwar gemeinsam mit einem anderen Unternehmen.

Dazu sei jedoch erst einmal gesagt, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass in der Woche vor der E3 diverse Leaks das Tageslicht erreichen.

Final Fantasy Origins im Gespräch

Im Falle von Square Enix ist natürlich besonders spannend. Das spekulierte „Final Fantasy Origins“ soll sich angeblich bei Team Ninja in Entwicklung befinden. Das ist das Entwicklerstudio von Koei Tecmo, das unter anderem „Ninja Gaiden“ und „Nioh“ zu verantworten hat.

Doch nicht nur das, sie haben bereits Erfahrung mit dem „Final Fantasy“-Kosmos gemacht. Sie haben für Square Enix Final Fantasy Dissidia NT entwickelt.

Die vermeintlich geleakten Insider-Infos sprechen zudem vom Genre. Es soll sich tatsächlich an „Nioh“ anlehnen – oder ferner noch an den Souls-Spielen. Allerdings heißt es, dass es einer breiteren Masse zugänglich gemacht werden soll, weshalb der Titel nicht ganz so gnadenlos werden dürfte.

Inhaltlich soll es die Welt des allerersten „Final Fantasy“ aufgreifen, das 1987 für die NES erschien. Der Spieltitel soll deshalb auch „Final Fantasy Origins“ lauten. Hier sei erwähnt, dass es bereits in der Vergangenheit ein PS1-Version gab, die den ersten und zweiten Teil aufgearbeitet zurückbrachte.

Weiter ist die Rede von einer PS5- und PC-Exklusivität, wie von einer Alpha-Testphase, die in diesem Sommer stattfinden soll. Unter anderem möchte fanbyte dies durch mehrere Quellen bestätigt wissen.

E3 2021: Diesjährige Online-Messe wird für alle kostenlos sein, keine Paywall

Ob sich solch ein Spiel wirklich in Produktion befindet, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn dem so ist und entsprechendes Material auf der E3 2021 gezeigt wird, werden wir es schon sehr bald erfahren. Die E3 2021 findet vom 12. bis zum 15. Juni in digitaler Form statt.