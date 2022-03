Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Demo jetzt verfügbar

Mit Stranger of Paradise Final Fantasy Origin erscheint am 18. März das neueste Spin-off zur beliebten „Final Fantasy“-Reihe. Das Spiel wird von Team Ninja entwickelt, die bekanntlich Nioh und Nioh 2 entwickelt haben, und erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Der Mix aus der altehrwürdigen japanischen Rollenspiel-Serie und dem Entwicklerstudio, das sich auf Souls-Likes spezialisiert hat, wirkt erstmal befremdlich. So ganz klar ist auch noch nicht, was uns da letztlich tatsächlich erwartet. Interessierte können sich ab sofort einen eigenen Eindruck verschaffen.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: jetzt ausprobieren

Auf Playstations State of Play, die gestern Abend über die Bühne ging, wurde ein kurzer Trailer zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ veröffentlicht. Darin sind einige Spielszenen zu sehen, die auf den bevorstehenden Release einstimmen.

Die vielleicht wichtigste Neuigkeit wird erst am Ende des Videos geteilt: Ab sofort könnt ihr euch eine Demo des Spiels im Playstation Store herunterladen! Andere Plattformen wurden dabei zunächst nicht genannt, über Twitter teilte Square Enix allerdings hinterher mit, dass die Testversion auch für die Xbox-Konsolen verfügbar ist.

Ihr könnt euch also ab sofort selbst ein Bild von dem neuen Titel machen. In der Vergangenheit fiel es vielen schwer, das Game einzuschätzen. Bisherige Trailer und Gameplay-Videos machten ebenfalls nicht wirklich klar, ob es sich dabei eher um einen Titel für Fans von Nioh oder Final Fantasy handelt.

Wenn euch das Spiel in der Testphase gefällt, könnt ihr euren Fortschritt wohl direkt auf die Vollversion übertragen, sodass ihr dann nicht nochmal von vorne beginnen müsst. Wie viel ihr letztlich ausprobieren könnt, ist aktuell noch unklar.

Das ist Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ bedient sich an der Welt und an den Geschehnissen des allerersten Final Fantasy von 1987. Dennoch solltet ihr hier kein Remake oder ähnliches erwarten.

Im Vordergrund steht die Geschichte um Protagonist Jack und sein Gefolge. Spielerisch setzt der Titel auf Tugenden, die Team Ninja bei vorherigen Produktionen eingesetzt hat.

Es wird also ein actionreiches Kampfsystem geben. Der Schwierigkeitsgrad soll dabei nicht ganz so hoch ausfallen wie bei anderen Titeln des Genres, besonders die beiden Party-Mitglieder, die stets an eurer Seite kämpfen, sollten eine echte Hilfe darstellen.

Werdet ihr die Demo ausprobieren? Freut ihr euch auf das Spiel oder lässt es euch völlig kalt? Schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare!