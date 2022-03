Elex 2: Wertungsübersicht – Das sagt die Presse zum Rollenspiel von Piranha Bytes

Heute erscheint mit Elex 2 der Nachfolger von Elex, das aktuelle Rollenspiel von Gothic-Entwickler Piranha Bytes. Die Arbeiten am zweiten Teil begannen schon kurz nach Release des Erstlings, zogen sich letztlich aber knapp fünf Jahre hin. Der Titel erscheint für den PC, für PS4, PS5, die Xbox One und für Xbox Series S/X.

„Elex 2“ will auf den Stärken des Vorgängers aufbauen und diese durch Neuerungen wie den Jetpack ergänzen. Ob das funktioniert und was ihr von dem Titel erwarten könnt, zeigt unser Blick in die Pressewertungen.

Die Wertungen zu Elex 2

Mit Erscheinen der Reviews zu „Elex 2“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem post-apokalyptischen Rollenspiel erwartet. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

stimmige offene Welt voller spannender Mysterien

abwechslungsreiche Quests

Großer Umfang

schönes Design

Negative Aspekte

altbackene Technik

schwaches Kampfsystem

„Elex 2“ scheint besonders als Rollenspiel zu überzeugen. Spielwelt, Story, Umfang und Charakterentwicklung sind wohl auf einem hohen Niveau angesiedelt. Die Kämpfe sind dagegen eher Mittel zum Zweck und die Technik kann nicht mit aktuellen AAA-Produktionen mithalten. Gerade Letzteres sorgt für sehr unterschiedliche Bewertungen, je nachdem, wie viel Wert auf den technischen Aspekt gelegt wurde.

Letztlich kommt es wohl darauf an, ob ihr euch damit zufrieden geben könnt. Dann dürfte „Elex 2“ aber ein echtes Highlight für euch sein.

PC: 66

PS4/PS5: 70

XBox One/Xbox Series S/X: 78

Wertungsübersicht der Presse

PlayCentral : Silber-Award

: Silber-Award GameStar : 80/100

: 80/100 GameSpace : 75/100

: 75/100 God is a Geek : 50/100

: 50/100 Gaming Nexus : 80/100

: 80/100 Games.ch : 81/100

: 81/100 GamingTrend : 80/100

: 80/100 PC Games: 70/100

Unser Test zu Elex 2

Auch wir hatten im Vorfeld die Möglichkeit, das neue Rollenspiel deutscher Bauart auszuprobieren. In unserem Test erfahrt ihr, was wir von dem Nachfolger halten. Hier könnt ihr unseren Testartikel selbst nachlesen:

Elex 2 im TEST: Rollenspiel-Güte in der Post-Apokalypse