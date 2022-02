In Dying Light 2 ist eure größte Stärke im Überlebenskampf eure Agilität. Manchmal werdet ihr jedoch nicht um den Einsatz eures Waffenarsenals herumkommen, etwa in den GRE-Anomalien. Hierbei handelt es sich um besondere Areale, die wir euch nachfolgend etwas genauer vorstellen wollen.

Was sind GRE-Anomalien?

Obwohl im Zombie-Spiel nicht genau erklärt wird, worum es sich beim GRE genau handelt, scheint diese mysteriöse Organisation mit dem Ausbruch des Virus in Zusammenhang zu stehen. Hierauf deuten auch die 12 sogenannten GRE-Anomalien hin, die über die gesamte Spielwelt verstreut sind.

Das sind optionale Nebenmissionen, die sich vorwiegend an erfahrene Spieler*innen richten und nur nachts gestartet werden können. Der Grund dafür ist, dass in diesen abgesteckten Arealen Wiedergänger lauern. Neben den Schattenjägern sind das die mächtigsten Gegner in Dying Light 2. Ihr müsst sie besiegen, um die Quests erfolgreich abschließen und eure Belohnung (Hemmstoff) erhalten zu können.

Das sind die Standorte aller 12 GRE-Anomalien

Wie schon bei unserem kleinen Safe-Guide starten wir auch diesmal in Old Villedor, das aus vier Bezirken besteht, und dem Zentrum, welches insgesamt acht Distrikte umfasst.

Die Wiedergänger in den GRE-Anomalien sind besonders starke Gegner © Techland

Zentrum von Houndfield (GRE-Anomalie C-A-22)

(GRE-Anomalie C-A-22) Südlich vom Hauptbahnhof in Quarry End (GRE-Anomalie C-A-01)

(GRE-Anomalie C-A-01) Östlicher Rand von Trinity (GRE-Anomalie C-A-05)

(GRE-Anomalie C-A-05) Zentrum von Downtown (GRE-Anomalie C-A-79)

(GRE-Anomalie C-A-79) Nordwesten von Garrison (GRE-Anomalie C-A-78)

(GRE-Anomalie C-A-78) Westlich von Garrison , außerhalb des Bezirks (GRE-Anomalie C-A-67)

, außerhalb des Bezirks (GRE-Anomalie C-A-67) Zentrum von Garrison (GRE-Anomalie C-A-55)

(GRE-Anomalie C-A-55) Westen von Lower Dam Ayre (GRE-Anomalie C-A-34)

(GRE-Anomalie C-A-34) Zentrum von Lower Dam Ayre (GRE-Anomalie C-A-23)

(GRE-Anomalie C-A-23) Norden von Newfound Lost Lands (GRE-Anomalie C-A-56)

(GRE-Anomalie C-A-56) Zentrum von Saint Paul Island (GRE-Anomalie C-A-91)

(GRE-Anomalie C-A-91) Nordwesten von The Wharf (GRE-Anomalie C-A-83)

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Wichtig ist, dass ihr euch während dieser Missionen einzig und allein auf die Wiedergänger konzentriert. Sobald ihr sie besiegt habt, ist die Quest erfolgreich abgeschlossen. Habt ihr alle 12 GRE-Anomalien erfolgreich beendet, erhaltet ihr als zusätzliche Belohnung übrigens noch die Trophäe/den Erfolg Wiedergänger.

„Dying Light 2 Stay Human“ ist seit dem 4. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erhältlich.