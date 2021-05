Dying Light 2 kaufen: Vorbestellungen sind jetzt live!

Der Open-World-Titel Dying Light 2 von Techland erscheint im Dezember dieses Jahres für die verschiedenen Plattformen. Vorbestellen könnt ihr den Titel bereits jetzt.

Wir geben euch im Folgenden einen Überblick der unterschiedlichen Edition, der darin enthaltenen Inhalte sowie der Vorbestellerboni.

Dying Light 2: Diese Boni erhalten Vorbesteller

„Dying Light 2“ erscheint am 7. Dezember 2021 für PS4, Xbox One und PC. Dank Abwärtskompatibilität kann der Open-World-Titel außerdem auf PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden. Spieler*innen, die „Dying Light 2“ vor dem Release-Termin im Dezember bestellen, erhalten zusätzlich die folgenden Vorbesteller-Boni:

Exklusives Reload-Skinpaket bestehend aus: Reload-Outfit Reload-Waffen-Skin Reload-Paragleiter-Skin



Dying Light 2 Standard Edition kaufen

Ab sofort könnt ihr die Standard Edition von „Dying Light“ bei den folgenden Onlinehändlern für PS4, Xbox One und PC vorbestellen.

Außerdem könnt ihr euch die Standard Edition in digitaler Form außerdem im Xbox Store im PlayStation Store, bei Steam sowie im Epic Games Store kaufen.

Deluxe Edition

Die Deluxe Edition zu „Dying Light 2“ besteht aus den folgenden Inhalten.

Spiel + Vorbestellerbonus

Legendary Skin-Bundle

Exklusive Waffentalismane

Poster

Digitaler Comic

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Deluxe Digital Gegenstände 2-Stündiger EP-Boost für die Nacht Herstellungsgenstände

Story DLC 1 (verfügbar in den Monaten nach der Veröffentlichung)

Steelbook (nur Teil der physischen Version)

Kaufen könnt ihr die Deluxe Edition im Xbox Store im PlayStation Store, bei Steam sowie im Epic Games Store kaufen.

Ultimate Edition

Die Ultimate Edition (nur digital verfügbar) zu „Dying Light 2“ besteht aus den folgenden Inhalten:

Spiel + Vorbestellerbonus

Story DLC 1 (verfügbar in den Monaten nach der Veröffentlichung)

Story DLC 2 (verfügbar in den Monaten nach der Veröffentlichung)

Legendary Skin-Bundle

Deluxe Digital Gegenstände 2-Stündiger EP-Boost für die Nacht Herstellungsgenstände

Exklusive Waffentalismane

Poster

Digitaler Comic

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Kaufen könnt ihr die Ultimate Edition im Xbox Store im PlayStation Store, bei Steam sowie im Epic Games Store kaufen.

Zusätzlich könnt ihr alle drei Editionen von „Dying Light 2“ in digitaler Form erwerben, bei der die physischen Boni entsprechend fehlen.

Collector’s Edition

Die Collector’s Edition zu „Dying Light 2“ besteht aus den folgenden Inhalten.

Spiel + Vorbestellerbonus

Deluxe Digital Gegenstände 2-Stündiger EP-Boost für die Nacht Herstellungsgenstände

Artbook in Papierform

3 Postkarten

Eine Karte der Stadt

Das „Stimmen der Stadt“ Aufkleberset

Ein Dankeschreiben vom Creative Director

Story DLC 1

Story DLC 2

Steelbook

Ultimate Digital Gegenstände

Die „Verteidiger der Stadt“ Statue mit UV-Lampe

Was ist Dying Light 2 Stay Human?

Bei „Dying Light 2“ handelt es sich um ein Survival-Horrorspiel, das von Techland entwickelt wird und am 7. Dezember 2021 veröffentlicht wird. Die Handlung des Spiels setzt 20 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an. Ein Großteil der Menschheit ist einem verheerenden Virus zum Opfer gefallen und in blutrünstige Zombies verwandelt. Ihr übernehmt die Rolle des neuen Protagonisten Aiden, der ums Überleben kämpfen muss – koste es, was es wolle!

