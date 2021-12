Fans von Dying Light 2 müssen nicht mehr allzu lange warten, bis der Zombie-Slasher veröffentlicht wird. Publisher Square Enix und Entwickler Techland haben den Releasetermin für den 4. Februar 2022 angesetzt. „Dying Light 2“ darf in Deutschland veröffentlicht werden, aber nur in einer geschnittenen Version.

Dabei dachten viele, dass solche Zustände schon lange der Vergangenheit angehören. Nahezu alle eingereichten Titel der letzten Jahre durften ohne Einschränkungen oder Kürzungen erscheinen.

Laut Gameswirtschaft wurden in nur 0,3 Prozent der Freigabeprozesse im Jahr 2020 von der USK die Kennzeichnung verweigert. Umgerechnet entspräche dies vier bis fünf Spielen. Dabei passierten Titel wie „Mortal Kombat 11“ oder „Dead Rising 4“ die Gremien.

Warum wird Dying Light 2 zensiert?

Grund dafür ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), die dem neuen Spiel des polnischen Entwicklerstudios kein grünes Licht geben wollte, sollten die Entwickler keine Änderungen an „Dying Light 2“ für den deutschen Markt vornehmen.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung des Entwicklerstudios Techland wird es „Dying Light 2“ nicht in der Originalversion in Deutschland geben. Die Entwickler äußerten sich wie folgt dazu:

„Trotz zahlreicher Versuche und unter Ausschöpfung aller dem Unternehmen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel hat die ungeschnittene Version nicht die erforderliche USK-Einstufung für eine Veröffentlichung in Deutschland erhalten.“

Techland hat deshalb extra für den deutschen Markt eine Spezialversion des Spiels erstellt. Diese wird eine USK-18-Freigabe haben und nur in digitaler Form zu kaufen sein. Dennoch wird es eine Disc-Version bei Händlern in Österreich und in der Schweiz geben.

Welche Unterschiede hat die zensierte Version?

Die Hauptunterschiede zur Originalversion werden sich auf die Gewalteinwirkung auf andere im Spiel beziehen. Somit wird es laut Techland nicht möglich sein menschliche Gegner zu enthaupten oder zu zerstückeln. Außerdem wird es nicht möglich sein neutrale NPCs zu töten.

Davon sind die Story und das grundsätzliche Gameplay aber nicht betroffen. Dennoch wird zum Release des Spiels der Koop-Modus nur mit anderen Spielern im deutschen Raum und mit derselben Spielversion möglich sein.