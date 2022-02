Im Horrorspiel Dying Light 2 kämpft ihr permanent um euer Überleben. Um dabei erfolgreich zu sein, müsst ihr immer wieder die Augen nach nützlichen Utensilien offenhalten. Einige besonders wertvolle Belohnungen könnt ihr in Safes finden, die quer in der Spielwelt verteilt sind. Wir helfen euch in den nachfolgenden Zeilen dabei, sie alle zu finden und auch zu öffnen.

Dying Light 2: Was befindet sich in Safes?

Bevor wir anfangen, klären wir zunächst die Frage, was sich überhaupt im Inneren der kleinen Stahlbehälter befindet. In ihnen könnt ihr manchmal Waffen, beispielsweise Granaten, manchmal allerdings auch wichtige Ressourcen wie Hemmstoff finden. Mit diesem könnt ihr, die nötige Menge vorausgesetzt, Gesundheit und Ausdauer eurer Spielfigur Aiden permanent erhöhen.

Manchmal verstecken sich in den Safes allerdings auch Sammelgegenstände wie Tonbänder, die euch mehr über die Ereignisse in der Spielwelt verraten. So oder so lohnt es sich, nach den kleinen Tresoren Ausschau zu halten. Insgesamt befinden sich davon 12 Stück in fast allen Bezirken der Spielwelt.

Alle Safe-Fundorte und -Kombinationen im Überblick – Lösung

Wir beginnen unseren kleinen Überblick in Old Villedor, das aus vier Distrikten besteht, und widmen uns anschließend dem sogenannten Zentrum, welches acht Stadtteile in „Dying Light 2“ umfasst.

Mit den richtigen Codes sind die Safes kein Problem! © Techland

Süden von Horseshoe im Wasserturm – Code: 14-9-2

im Wasserturm – Code: 14-9-2 Im Crocodile Flats in Houndfield – Code: 11-11-19

– Code: 11-11-19 Norden von Houndfield im Saint Joseph Hospital – Code: 9-7-3

im Saint Joseph Hospital – Code: 9-7-3 Osten von Houndfield in einem Nightrunner-Versteck – Code: 1-0-1

in einem Nightrunner-Versteck – Code: 1-0-1 Trinity im Glockenturm des Basars – Code: 5-1-0

im Glockenturm des Basars – Code: 5-1-0 Osten von Downtown hinter einem Fenster mit gelben Säulen – Code: 3-1-3

hinter einem Fenster mit gelben Säulen – Code: 3-1-3 Osten von Garrison (außerhalb des Gebiets) – Code: 9-6-6

(außerhalb des Gebiets) – Code: 9-6-6 Süden von Garrison im Section C – Code: 3-1-4

im Section C – Code: 3-1-4 Zentrum von Garrison auf dem VNC Tower – Code: 6-6-6

auf dem VNC Tower – Code: 6-6-6 Norden von Muddy Grounds im Keller des Wasserturms – Code: 31-21-67

im Keller des Wasserturms – Code: 31-21-67 Zentrum von Newfound Lost Lands in einem Diner – Code: 4-5-9

in einem Diner – Code: 4-5-9 Osten von Siant Paul Island im Turm der Kirche des Apostels Thomas – Code: 4-4-4

Abschließend noch ein kleiner Tipp: Die richtigen Safe-Kombinationen findet ihr in der Regel in der Nähe des Tresors. Oft auf eine Fläche in der Umgebung geschrieben oder als Teil einer Nachricht, die ihr im Gebiet finden könnt.

Solltet ihr mal keine Lust haben, nach einem Code zu suchen, könnt ihr euer Glück übrigens auch so probieren. Wenn ihr auf das Vibrationsfeedback des Controllers achtet, sofern dieser die entsprechende Funktion unterstützt, könnt ihr die richtige Kombination mit etwas Geschick knacken.

„Dying Light 2 Stay Human“ ist seit dem 4. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC erhältlich.