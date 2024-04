Star Wars Outlaws: Releasetermin steht fest, im Sommer gehts los!

Ubisoft arbeitet an einem waschechten Star Wars-Spiel und der neue Story-Trailer zeigt nicht nur beeindruckende Bilder aus dem Spiel, er gibt sogleich den Releasetermin preis. Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024, also schon in diesem Sommer!

Es dauert nicht mehr lange, bis wir ins nächste „Star Wars“-Abenteuer geschickt werden. Schaut euch jetzt vorab den offiziellen Story-Trailer an, der auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Ubisoft hochgeladen wurde.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was ist Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws ist in seinen Grundfesten ein Third-Person-Action-Adventure, das von Massive Entertainment entwickelt wird. Und ja, das ist das Studio hinter The Division und wenn ihr dieses Spiel schon einmal gespielt habt, wisst ihr um die Fähigkeiten des Entwicklerstudios Bescheid.

Wir schlüpfen in die Haut von Hauptcharakter Kay Vess, die mit einem brutal wirkenden Robokumpel ND-5 unterwegs ist. Gemeinsam versuchen sie dem Galaktischen Imperium zu entkommen, die ganz offensichtlich Jagd auf die beiden zwielichtigen Gestalten machen.

Wann spielt Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws ist chronologisch gesehen zwischen Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück und Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter angelehnt und das bedeutet, dass viele bekannte Charaktere aus dem „Star Wars“-Universum auftauchen könnten.

Bedenkt, dass das die Zeit ist, in der das Galaktische Imperium seine Macht gefestigt und die Galaxis fest unter Kontrolle hat. Es ist also eine sehr dunkle Zeit in der Sternensaga.

Und nicht nur das Imperium ist stark, die kriminelle Unterwelt hat ebenfalls starke Spieler hervorgebracht. Und um jene Unterwelt geht es auch in Star Wars Outlaws. Kay Vess wird in einen Raub involviert, der sich auf einen verschlagenen Anführer der Unterwelt bezieht.

„Auf der Suche nach wahrer Freiheit werden die einfallsreichen Kay und Nix durch die Unterwelt und durchs Outer Rim reisen, Aufträge von Syndikaten annehmen, sich einschüchternden Feinden stellen, der repressiven imperialen Herrschaft entgehen und eine erfahrene Outlaw-Crew rekrutieren, um sie anzuziehen.“

Julian Gerighty, Creative Director von Massive, beschreibt es in der offiziellen Pressemitteilung wie folgt:

„Wir werden einen der größten Raubüberfälle begehen, die die Galaxis je gesehen hat.“

Wow. Das klingt nach einem echten Versprechen! Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024 für die Xbox Series X/S, PS5, Amazons Luna und PC via Ubisoft Launcher. Ob und wann Steam und Epic Games folgen, ist noch unklar.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!