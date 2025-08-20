Dune: Awakening jetzt Steam Deck Verified – Hol dir das optimierte Spielerlebnis!

Eine der größten Neuigkeiten für 2025 ist, dass das beliebte Survival-MMORPG Dune: Awakening nun als Steam Deck Verified gilt. Das bedeutet, dass Valve das Spiel auf dem Steam Deck getestet und sichergestellt hat, dass es von Anfang bis Ende voll funktionsfähig ist und gut mit dem eingebauten Display und den Steuerungen des Geräts harmoniert. Diese Verifizierung erfolgte etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung des Spiels auf Steam. Endlich können Steam Deck Nutzer sicher sein, dass sie ein optimiertes Erlebnis erhalten, bevor sie 49,99 Euro für das Spiel ausgeben.

Hintergrund zu Dune: Awakening

Was ist Dune: Awakening? Dune: Awakening ist ein Survival-Spiel, das von Funcom entwickelt und veröffentlicht wurde. Es wurde am 10. Juni 2025 für Windows veröffentlicht, mit einer Early-Access-Phase, die am 5. Juni begann. Geplant sind auch Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S im Jahr 2026.

Das Spiel lässt dich einen Geheimagenten steuern, der für die Bene Gesserit arbeitet, mit der Aufgabe, die Fremen zu finden und den Schläfer zu erwecken. Dune: Awakening ist ein massiv-multiplayer Spiel, in dem du deinen eigenen spielbaren Avatar erstellst, Ressourcen sammelst und in einer Welt voller Gefahren überlebst, darunter Sandwürmer und feindliche Patrouillen.

Spielerzahlen und Popularität

Wie erfolgreich ist das Spiel auf Steam? Bei seiner Veröffentlichung erreichte Dune: Awakening beeindruckende 189.333 gleichzeitige Spieler. Diese Zahl ist zwar auf einen Bereich zwischen 20.000 und 47.000 gefallen, stellt aber immer noch eine gesunde Spielerbasis für ein zwei Monate altes Spiel dar. Mit den anfänglichen Zahlen gehört Dune: Awakening zu den meistgespielten Steam-Spielen des Jahres und belegt den 87. Platz auf der Chart der gleichzeitigen Spieler seit Beginn von Steam.

Das Spiel hat sich als populär erwiesen, ist aber auch ein wenig umstritten. Auf Steam hat es eine „Größtenteils positiv“ Bewertung, basierend auf 74 % der 37.547 Nutzerbewertungen. Die jüngsten Bewertungen zeigen jedoch nur eine „Gemischt“ Bewertung mit einer Zustimmung von 53 %, was hauptsächlich auf die Ungeduld der Spieler bezüglich neuer Inhalte zurückzuführen ist.

Optimierung und Zukunftsausblick

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen? Zwei Monate sind für Steam Deck Nutzer eine lange Wartezeit, doch jetzt ist ein großartiger Zeitpunkt, um in das Survival-MMORPG einzusteigen. Funcom hat in der Zwischenzeit mehrere Updates veröffentlicht, die das Spiel seit seinem Start verbessert haben. Es gibt jedoch auch kontroverse Änderungen, wie die Entfernung eines beliebten Steam-Features.

Funcom hat eine grobe Roadmap veröffentlicht, die dir einen Ausblick auf die kommenden Inhalte gibt. Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, verspricht die Zukunft von Dune: Awakening viele spannende Neuerungen. Wenn du also das Gefühl hast, etwas verpasst zu haben, steht dir noch viel mehr bevor.

Deine Meinung zählt

Jetzt, wo Dune: Awakening als Steam Deck Verified gilt, überlegst du, das Spiel auszuprobieren? Lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Wirst du dich in die Welt von Arrakis stürzen und dein eigenes Abenteuer erleben?