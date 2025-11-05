Drei Goldene SHiFT-Schlüssel für Borderlands 4 – Code endet November 2025!

Borderlands 4 bietet dir noch bis zum 11. November 2025 die Möglichkeit, einen neuen SHiFT-Code einzulösen, der dir drei Goldene Schlüssel beschert. Diese Schlüssel sind besonders wertvoll, da sie dir helfen, die begehrten Goldenen Truhen in Kairos zu öffnen, die oft legendäre Beute enthalten. Ob du die Schlüssel jetzt einsetzt oder für zukünftige Builds aufhebst, es ist ratsam, den Code rechtzeitig zu beanspruchen.

Wie du den neuen SHiFT-Code einlöst

Wie funktioniert das Einlösen eines SHiFT-Codes? Du kannst den SHiFT-Code entweder über die offizielle SHiFT-Website oder direkt im Spiel über das SHiFT-Menü einlösen. Der aktuelle Code lautet B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ und bietet dir gleich drei Goldene Schlüssel, im Gegensatz zu den üblichen einmaligen Schlüsseln früherer Codes.

Es ist wichtig zu beachten, dass während der Code selbst ein Verfallsdatum besitzt, die Goldenen Schlüssel, die du damit erhältst, zeitlich unbegrenzt in deinem Konto verbleiben. Das bedeutet, dass du sie auch nutzen kannst, wenn du später zu Borderlands 4 zurückkehrst.

Aktuelle SHiFT-Codes im Überblick

Welche weiteren SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Neben dem neuen Code gibt es mehrere weitere aktive SHiFT-Codes, die jeweils einen Goldenen Schlüssel oder spezielle Skins bieten. Hier ist eine vollständige Liste der derzeit gültigen Codes:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

WHKJT-CBKHF-JSCHC-93B3J-5HHBJ – 1 Goldener Schlüssel

CSK3T-FBW9F-TZCS5-S3JBJ-R5JW9 – 1 Goldener Schlüssel

W9CTT-ZBKZF-THK9K-HB3J3-WF5FF – 1 Goldener Schlüssel

5S5JJ-TCKZR-3ZC9C-HJT3B-6ZJXT – 1 Goldener Schlüssel

CHCBB-KWWH6-BSKZC-SJ3TT-39S5Z – 1 Goldener Schlüssel

B9RJJ-B5W9J-5XTJ5-J333J-653CZ – 3 Goldene Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Sparretter Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vexs Marktwert-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Kopf und Hex Appeal Skin

Entwicklungen und Updates in Borderlands 4

Was gibt es Neues bei Borderlands 4? Gearbox arbeitet kontinuierlich daran, das Spielerlebnis in Borderlands 4 zu verbessern. Das letzte Update konzentrierte sich auf kleinere Anpassungen und Balanceänderungen. Zudem sind wöchentliche Patches geplant, die das Spiel weiter bereichern. Ein besonderes Highlight ist der kommende neue Kammer-Jäger namens C4SH, der Anfang 2026 erscheinen soll.

Während Gearbox sich auf diese Verbesserungen konzentriert, kannst du die Gelegenheit nutzen, die aktuellen SHiFT-Codes einzulösen und deine Sammlung an Goldenen Schlüsseln und Skins zu erweitern. Selbst wenn du momentan nicht aktiv spielst, lohnt es sich, die Codes zu beanspruchen, um später von den Belohnungen zu profitieren.

Was denkst du über die neuen SHiFT-Codes und die Entwicklungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!