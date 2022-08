Alles offline: YouTube sperrt Kanäle von Drachenlord Rainer Winkler

YouTube hat mehrere Kanäle des YouTubers Drachenlord scheinbar dauerhaft gesperrt. Wer nach ihnen sucht, wird nicht mehr fündig, Links laufen ins Leere. Was dahinter steckt und was Rainer Winkler selbst dazu sagt, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Drachenlord: Alle YouTube-Kanäle dauerhaft gesperrt

Seit wenigen Tagen sind die Kanäle von Drachenlord Rainer Winkler dauerhaft gesperrt. YouTube begründet die Entscheidung so, dass Winkler bereits aufgrund von Verstößen gegen die Community-Richtlinien mit einem Upload-Verbot belegt wurde. Das habe der 33-Jährige eigenwillig umgangen. Als direkte Konsequenz wurden seine Kanäle gesperrt.

Er selbst glaubt nicht daran, dass der Strike bestehen bleibt. Er habe sich, bis auf ein Mal, keine Fehler in diese Richtung erlaubt. Alle anderen Verwarnungen, die gegen ihn erhoben wurden, wurden wohl wieder fallengelassen. Rainer Winkler ist sich auch dieses mal keiner Schuld bewusst und wartet nur darauf, dass seine Kanäle wieder freigegeben werden.

Er nutzt momentan andere soziale Medien wie TikTok und Twitter, um seine Community auf dem neusten Stand zu halten.

Wer ist der Drachenlord?

Rainer Winkler ist ein sehr umstrittener YouTuber. Sein Content bestand größtenteils aus Vlogs und Gaming-Streams. Durch polarisierende Aussagen in seinen Videos zog er immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Allerdings nicht im positiven Sinne. Die Hater wurden immer mehr. Rainer Winkler ließ sich auf die Provokationen anderer ein und konzentrierte seine Videos nur noch auf seine Hater.

Außerdem hat er sich bereits mehrfach mit verschiedenen YouTubern wie Tanzverbot und Unge angelegt, die sich kritisch zu ihm geäußert haben.

Da bekannt war, wo der Drachenlord wohnte, kamen immer wieder Schaulustige zu seinem Grundstück, um ihn zu provozieren. Einige von ihnen hat Winkler körperlich angegriffen und teilweise verletzt. Deshalb stand er bereits mehrfach vor Gericht und wurde zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt.

Der Drachenlord scheint momentan mit seinem Auto unterwegs zu sein. Da er aktuell keinen festen Wohnsitz besitzt, wurde Rainer Winkler angeblich immer wieder in Hotels gesehen. Ansonsten scheint der YouTuber in seinem Wagen zu schlafen. Er selbst sagt, er will die Welt erkunden und frei sein.