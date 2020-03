Was wäre, wenn DOOM wie Resident Evil wäre?

Eine etwas unorthodoxe Frage tat sich jüngst bei einigen Fans aus der DOOM- und „Resident Evil“-Community auf. Was wäre, wenn DOOM (1993) gar kein Shooter wäre? Wie würde DOOM aussehen, wenn das Spiel ähnlich wie Resident Evil von Capcom ein Survival-Horror-Spiel geworden wäre?

Nun, in diesem Fall hätte sich das gesamte Shooter-Genre wohl ganz anders entwickelt. Allem voran hätte es dieses Genre in der heutigen Form sogar vielleicht nie gegeben. Immerhin zählt DOOM als Genre-Urvater und absoluter Wegweiser für den modernen Shooter. Zumindest hätte es so keine unzähligen DOOM-Klone und die bis heute lebendige DOOM-Community gegeben. Die Gaming-Welt wäre wahrlich eine andere. Aber ob sie besser oder schlechter wäre, überlassen wir der Vorstellung unserer Leser.

Ein User hat diese Frage weiter gesponnen und in Aussicht gestellt, wie DOOM aus dem Jahre 1993 als Survival-Horror-Titel ausgesehen hätte.

DOOM als Survival-Horror-Spiel?

Der User hinter Puppet Combo hat ein visuelles Experiment gewagt. Im Grunde handelt es sich um ein Reimage von DOOM im Stile der Horrorspiele der 90er-Jahre. Diese zeichneten sich unter anderem durch eine eingeschränkte, neblige Sicht, feste Kamerawinkel und den notorischen Türöffner-Sequenzen aus. Aber seht am besten selbst:

I keep having impure thoughts about survival horror DOOM pic.twitter.com/9ECfzXX7Gx — PUPPET COMBO 📺 (@PuppetCombo) March 20, 2020

Unter anderem wurde sogar an das sperrige Inventarsystem gedacht. Puppet Combo beweist so, dass unter anderem die Farbgebung aus dem klassischen DOOM wirklich geeignet für solch ein Experiment erscheint.

Da es sich hierbei jedoch nur um einen Test handelt, ist es eher unwahrscheinlich, dass Puppet Combo in nächster Zeit eine spielbare Mod aus der Idee zaubert.

Aber würdet ihr solch eine Mod überhaupt spielen? Wie wir wissen, ist die Modding-Community rund um den Shooter-Klassiker heute lebendiger denn je. So ist jetzt die beste Zeit, um Brutal Doom eine Chance zu geben, das DOOM 2: Hell on Earth, das erst kürzlich in einem Re-Release seitens Bethesda erschien, nahezu ganz neu auflegt. Und es warten weitere Mods respektive WADs wie SIGIL von John Romero oder Hocus Pocus in Shooter-Form. Die Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos.