Disney kündigt für den 8. September einen besonderen Feiertag an: Der Disney+ Day 2022 feiert den Jahrestag des neuen Streamingdienstes mit einer Fülle an Neuigkeiten und Specials etwa zu Star Wars, Marvel und vielen weitere Serien- und Film-Highlights.

Sichert euch für kurze Zeit das Disney+ Einführungsangebot

Passend zum Jubiläum überrascht Disney+ potentielle Neukunden mit einem exklusiven Einführungsangebot: Nur diese Woche bis Dienstag, den 20. September könnt ihr euch Disney+ für 1,99 Euro für 1 Monat sichern (danach 8,99 €/Monat). Man spart damit satte 77 Prozent zum Normalpreis.

Disney+ Day 2022 mit Specials zu Star Wars und Marvel

Im Rahmen des Jubiläums kündigt der Streamingdienst zum Disney+ Day am 8. September eine Fülle Specials und Neuheiten zu Star Wars, Marvel bis hin zu Disney-Produktionen und der Kultserie „Die Simpsons“.

Auf Twitter, Facebook und Instagram erhalten Fans einen spannenden ersten Blick auf kommende Filme und Serien bei Disney Plus.

Insbesondere Star Wars-Fans dürfen sich auf Andor freuen, die neue Serie als Prequel zum erfolgreichen Kinofilm „Rogue One” geht am 21. September an den Start und verspricht ein Wiedersehen mit Diego Luna als Captain Cassian Andor. Zum Disney+ Day gibt es einen weiteren exklusiven Blick auf die Serie.

Zudem feiert am Disney+ Day der neueste Marvel-Film Thor: Love and Thunder Premiere auf dem Streamingdienst – für alle Kunden kostenlos ohne VIP-Zugang. Darüber hinaus kündigt Disney Plus weitere Specials zum Marvel-Film an.

Aber auch Fans der Kultserie Die Simpsons erhalten einen neuen Kurzfilm als Special mit Homer, Bart und dem Rest der gelben Familie aus Springfield.

Weitere Programm-Highlights am Disney+ Day 2022

Was ihr sonst noch alles am Disney+ Day am 8. September erwarten dürft, könnt ihr hier der Übersicht entnehmen:

Pinocchio

She-Hulk: Die Anwältin (Folge 4)

Cars on the Road

Marvel Studios Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-of Thor: Love and Thunder

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis (Making-of zur Serie)

(Making-of zur Serie) Tierra Incognita

Growing Up

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Wedding Season

Konzertfilm BTS: Permission to Dance on Stage – LA

Zusätzlich kommen Disney Plus-Abonnenten in den Genuss von weiteren exklusiven Vorteilen, wie etwa Disney-Angebote, Zugang zu beliebten Fan-Inhalten, exklusive erste Einblicke auf der Plattform und vieles mehr.

