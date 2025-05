Death Stranding World Strand Tour 2 – Details zur exklusiven PS5 Veröffentlichung

Hideo Kojima, der visionäre Kopf hinter einigen der bekanntesten Videospiele der letzten Jahrzehnte, hat kürzlich die zweite Ausgabe der Death Stranding World Strand Tour angekündigt. Diese Tour begleitet die Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach, welches am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Die Veranstaltung bietet Fans weltweit eine besondere Gelegenheit, mehr über das Spiel zu erfahren und sich mit anderen Fans auszutauschen.

Die Death Stranding World Strand Tour 2

Was erwartet die Fans bei der Tour? Die Death Stranding World Strand Tour 2 wird an zwölf verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt stattfinden. Diese Events bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, besondere Gäste zu treffen und an einzigartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Städte, die die Tour beherbergen werden, wurden bereits bekannt gegeben, während weitere Details, wie Ticketinformationen, bald folgen sollen.

Hier sind die bestätigten Daten und Orte für die Tour:

Los Angeles – 8. Juni 2025

Sydney – 14. Juni 2025

Tokyo – 26. Juni 2025

Paris – 28. Juni 2025

London – 30. Juni 2025

Seoul – 4. Juli 2025

Taipei – 6. Juli 2025

Hong Kong – 9. Juli 2025

Shanghai – 12. Juli 2025

Riad – August 2025

Sao Paulo – Oktober 2025

Lucca – November 2025

Exklusive Produkte und Sammlerstücke

Welche besonderen Sammlerstücke gibt es? Neben der Tour haben Kojima Productions und Sony die Veröffentlichung eines exklusiven, limitierten DualSense-Controllers für die PlayStation 5 angekündigt, der im Design von Death Stranding 2: On the Beach gehalten ist. Dieser Controller wird ab dem 22. Mai 2025 vorbestellbar sein und ausschließlich im PlayStation Direct Store erhältlich sein.

Da nur begrenzte Mengen verfügbar sind, wird erwartet, dass dieser Controller schnell ausverkauft sein wird. Fans sollten daher wachsam sein, um sich dieses Sammlerstück zu sichern.

Gameplay und neue Charaktere

Was können Spieler von Death Stranding 2 erwarten? In Death Stranding 2: On the Beach kehren einige der zentralen Charaktere des ersten Spiels zurück, darunter Sam Porter Bridges, gespielt von Norman Reedus. Neben den bekannten Gesichtern werden auch neue Charaktere eingeführt, darunter Tomorrow, gespielt von Elle Fanning, und Rainy, gespielt von Shioli Kutsuna.

Der Titel verspricht nicht nur eine packende Geschichte, sondern auch verbesserte Kampfmechaniken und neue Bewegungsoptionen für die Spieler. Wie schon sein Vorgänger wird auch dieses Spiel von Kojima Productions entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht.

Der Einfluss von Hideo Kojima

Wer ist Hideo Kojima? Hideo Kojima gilt als einer der ersten Autoren der Videospielbranche. Er ist bekannt für seine Arbeit an der Metal Gear-Serie und hat mit seinem innovativen Ansatz im Bereich des Geschichtenerzählens und Game Designs Maßstäbe gesetzt. Kojima gründete Kojima Productions nach seiner Trennung von Konami und veröffentlichte Death Stranding als erstes Spiel des unabhängigen Studios.

Kojimas Liebe zu Film und Literatur spiegelt sich auch in seinen Spielen wider, was sie zu einzigartigen Erlebnissen macht. Mit Death Stranding 2: On the Beach setzt er diese Tradition fort und bietet Spielern weltweit eine neue, tiefgründige Erfahrung.

Was denkst du über die Ankündigung der Death Stranding World Strand Tour 2 und die bevorstehende Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach? Teile deine Meinung in den Kommentaren!