Death Stranding 2: Nicolas Cage besucht Hideo Kojima und Fans glauben an Cameo-Auftritt

Aktuell arbeitet Mastermind Hideo Kojima an Death Stranding 2, das konsolenexklusiv für PS5 erscheinen wird. Gerüchten zufolge soll das Spiel irgendwann in 2024 seinen Release haben. In einem Trailer konnten wir bereits sehen, wie das Sequel aussehen wird.

Wie in Death Stranding dürfen wir uns wohl auf hochkarätige Stars freuen. Schon im ersten Teil des Postapokalypse-Spiels waren Schauspieler*innen wie Norman Reedus, Troy Baker und Emily O’Brien mit von der Partie. Dank eines Studiobesuchs glauben Fans nun, einen neuen Darsteller für das Sequel ausfindig gemacht zu haben.

Death Stranding 2: Nicolas Cage könnte mitspielen

Nicolas Cage hat sich erst letzte Woche auf dem Summer Game Fest als spielbarer Charakter von Dead by Daylight präsentiert. Er wird in die Rolle eines Überlebenden schlüpfen.

Nun scheint Cage einen Gefallen an Videospiel-Auftritten gefunden zu haben. Nach seinem Auftritt hat er sich nach Japan begeben und Hideo Kojima in den Büroräumen seines Entwicklerstudios besucht. Auf Twitter teilt Kojima die Bilder zum Studiobesuch:

Durch den Studiobesuch vermuten Fans nun, dass Cage zu Aufnahmezwecken in Japan ist und deshalb im kommenden „Death Stranding 2“ als Figur zu sehen sein wird. Auch Moderator Geoff Keighley heizte die Gerüchte an, indem er zu Cage sagte, dass wir ihn vielleicht „in einem Spiel von Hideo Kojima“ als nächstes sehen könnten. Zufall?

Einige vermuten in den Kommentaren, dass Cage einen Prepper spielen könnte. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich in der postapokalyptischen Welt zurückgezogen haben und auf eigene Faust versuchen, in der brutalen Welt zu überleben.

Eine Alternative wäre, dass Cage einen Bösewicht spielen könnte. Troy Baker verkörperte im ersten Teil der Reihe den Antagonisten und könnte nun durch Nicolas Cage ersetzt werden. Egal, in welcher Rolle er auftauchen wird: Fans würden sich so oder so über seinen Auftritt freuen.